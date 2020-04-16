Dünyada bir ilk! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede, ön saflarda yer alan sağlık personelinin ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi için mobil bir uygulamayı hayata geçirdi.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR



Sağlık çalışanlarının yorucu ve yıpratıcı pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve güçlü olmaları için geliştirilen mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Mobil cihazlara indirilebilen Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulaması ile gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlanıyor. Kontrol görüşmelerinin de yapılmasına olanak tanınıyor.

Uygulamadan, kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabiliyor. Sistemden eczacıların da yararlanabilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

500'E YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI RUHSAL DESTEK ALDI



Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından öncelikli olarak koronavirüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için faydalanabiliyor.