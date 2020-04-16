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Dünyada bir ilk! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.04.2020 12:44 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında görev yapan sağlık personeli için mobil "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" (RUHSAD) uygulaması başlatıldı. RUHSAD uygulaması dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Dünyada bir ilk! Sağlık Bakanlığı'ndan yeni uygulama

Sağlık Bakanlığı tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı yürütülen mücadelede, ön saflarda yer alan sağlık personelinin ruh sağlığının korunması ve desteklenmesi için mobil bir uygulamayı hayata geçirdi.

DÜNYADA İLK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Sağlık çalışanlarının yorucu ve yıpratıcı pandemi sürecinde kendilerini yalnız hissetmemeleri ve güçlü olmaları için geliştirilen mobil Ruh Sağlığı Destek Sistemi dünyada ilk olma özelliği taşıyor.

Mobil cihazlara indirilebilen Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulaması ile gönüllü, erişkin ve çocuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla sağlık çalışanlarına görüntülü görüşme imkanı sağlanıyor. Kontrol görüşmelerinin de yapılmasına olanak tanınıyor.

Uygulamadan, kamu-özel-üniversite dahil sisteme kayıtlı tüm sağlık personeli yararlanabiliyor. Sistemden eczacıların da yararlanabilmesine yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

500'E YAKIN SAĞLIK ÇALIŞANI RUHSAL DESTEK ALDI

Ruh Sağlığı Destek Sistemi uygulamasından öncelikli olarak koronavirüs sebebiyle karantinada olan, test sonucu pozitif tespit edilen, yakını yoğun bakımda takip edilen, servis ve yoğun bakımlarında aktif görev alan, kaygı düzeyi yüksek ve ruh sağlığı desteğine ihtiyacı olduğunu düşünen personel, kendisi ve çocukları için faydalanabiliyor.

Gönüllü, erişkin ve çoçuk-ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzman hekimleri ile güvenli ve resmi bir kanalla görüntülü görüşme imkanı tanıyan bu uygulama ile sağlık çalışanlarının nerede olurlarsa olsunlar, kendilerini yalnız hissetmemeleri sağlanıyor.

30 gönüllü erişkin ve çocuk-ergen psikiyatristiyle başlanan ruh sağlığı hizmetinde, talebe göre hekim sayısı artabilecek.

Uygulamanın ilk haftasında, 500'e yakın sağlık çalışanına ruhsal destek sağlandı.

Bakanlık ayrıca pandemi sürecinde vatandaşlara ve sağlık çalışanlarına yönelik 81 ilde başlattığı psikososyal destek hattı uygulamasını da sürdürüyor.

RUHSAD NASIL ÇALIŞIYOR?

Sağlık personeli, mobil uygulama marketlerinden "Ruh Sağlığı Destek Sistemi" şeklinde arama yaptıktan sonra Sağlık Bakanlığı RUHSAD uygulamasını mobil cihazlarına indirerek yönergeleri izlemeleri halinde hizmete ulaşabilecek.

Uygulama indirildikten sonra "Kendim için destek istiyorum" veya "Çocuğum için destek istiyorum" seçeneklerinden birisi seçilerek devam ediliyor.

Talebi alan operatörler, sağlık çalışanına dönüş yaparak uzman doktorlarla kendilerine uygun bir randevu saati belirliyor. Randevu saati geldiğinde görüntülü görüşme gerçekleşiyor.

Hekim ve çalışan tarafından gerekli görüldüğü takdirde yeni görüşme için randevu kararlaştırılıyor.

Kaynak: AA


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Anahtar Kelimeler:
RUHSAD Sağlık Bakanlığı

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Cüneyt Özdemir in haberi vardı. videosunu izlediniz mi? Nekadar doğru söylemiş.. Türkiye'de ki Hastanelerin ve Sağlık Sisteminin Avrupa ve ABD ile Kıyaslanamayacak kadar Güzel oldugunu anlatmış.. Kendisine Gelen tepkiler aynı.. "_Yalaka Bunlar_ diyor.. Ulan birde Sevinin be. Böyle bir Siyasi anlayış olabilirmi " Doğru! Onların Siyâsî bir anlayışı yada ahlak ölçüsü yokki. Bu tip arızalı beyinlere nedersen de ne yazarsan yaz.. Yine bildiklerini okuyorlar.. Teşekkür etmeni Bekleyen yok! Bâri Küfretme
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