HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. ''Dünyada elit insanlar yiyor'' deyip bahçesine ekti: Rize'de çok güzel yetişiyor

''Dünyada elit insanlar yiyor'' deyip bahçesine ekti: Rize'de çok güzel yetişiyor

10.12.2021 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Pazar ilçesi Sahil Köyü’nde ikamet eden Mustafa Memoğlu, yaklaşık 10 yıl önce bahçesine ektiği, çeri domatese benzeyen ve anavatanı Güney Amerika olan Tamarillo meyvesinin hasadına başladı. Tamarillo’nun Rize’yi çok sevdiğini söyleyen Memoğlu “Anavatanı Güney Amerika ama bizim memlekette çok güzel yetişiyor. Pahalı bir meyvedir dünyada elit insanların yediği meyvedir. Yeğenlerim var Belçika’da. Orada kivinin tanesi 3 TL, Tamarillo’nun tanesi 20 TL’dir” dedi.

''Dünyada elit insanlar yiyor'' deyip bahçesine ekti: Rize'de çok güzel yetişiyor

Anavatanı Güney Amerika olan Tamarillo meyvesini bahçesinde yetiştiren Rizeli Mustafa Memoğlu, “Torunlarım öyle alıştı ki, bunsuz salata yemiyorlar” dedi.

Herkesin sadece bahçede değil evinin balkonunda bile yetiştirebileceğini söyleyen Mustafa Memoğlu “Herkes evinin balkonuna koyar, saksının içerisinde yetiştirebilir. Aynı yıl içerisinde hem sürgün atıyor hem meyve veriyor. Şehirde olan insanlar bile balkonunda bu meyveyi yetiştirebilir. Bir ağaçta bir taraftan olgunlaşan diğer taraftan olgunlaşan şekilde görebiliriz” dedi.

Screenshot_21

''DÜNYADA ELİT İNSANLAR YİYOR''

Tamarillo’nun Rize’yi çok sevdiğini söyleyen Memoğlu “Anavatanı Güney Amerika olan tamarillo Rize’yi çok sevdi. Bizim memlekette çok güzel yetişiyor. Pahalı bir meyvedir dünyada elit insanların yediği meyvedir. Yeğenlerim var Belçika’da. Orada kivinin tanesi 3 TL, Tamarillo’nun tanesi 20 TL’dir” ifadelerini kullandı.

Torunlarının Tamarillo’yu çok sevdiğini ifade eden Memoğlu “Dış kabuğunu soyacaksın. Zar gibi kabuğu var. Hafif ekşimsi tadı var. Kış salatasının üstüne doğrarsan ne sirke ne de limona gerek kalmıyor. Çok güzel lezzeti var. Torunlarım öyle alıştı ki, bunsuz salata yemiyorlar” şeklinde konuştu.

Herkes zehirli sanarak &quot;yemeyin&quot; diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyorHerkes zehirli sanarak "yemeyin" diyor! Almak için 29 ülke sırada bekliyor

Screenshot_23

''TEK TEHDİT FAZLA YAĞACAK KAR''

Tamarillo’nun mevsim olarak kışı sevmediğini dile getiren Mustafa Memoğlu “Çok fazla kar yağarsa dalları kuruyor. Hasat zamanı geldi. Hasat ettikten sonra yeşil yapraklarını kesip budama yapacağım. Ondan sonra bırakacağım. İlkbahar geldiğinde tekrar yeşerecek. Yaz boyunca hem çiçek verip diğer taraftan meyve veriyor” diye konuştu.

Anavatanı Güney Amerika olan ve kabukları çok ince olan Tamarillo meyvesinin şekli çeri domatesine benziyor. Boyları 2-8 cm arasında olan meyve, E vitamini açısından zengin. Tropikal bir meyve olan Tamarillo aşırı soğuktan olumsuz etkileniyor.

Screenshot_24

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Minibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attıMinibüs şoförünün futbol sevdası pes dedirtti! Yolcuların canını böyle tehlikeye attı
PARTNERSerenay yakayı ele verdiSerenay yakayı ele verdi
Kahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdilerKahreden olay! Isınmak için girdikleri evde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Rize
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Sütyensiz paylaşımı olay oldu

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Meteoroloji 25 kent için uyardı

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Tuvalet kağıdına gelen zamlar sonrası yaptığı yorum olay oldu

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Aslan gruptan namağlup lider çıktı

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Cumhur İttifakı'na bir partiden daha destek

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin il olmaya aday ilçeleri belli oldu

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bilgim dahilinde değildi" diyerek açıkladı

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

350 TL altı hem kaliteli hem bütçe dostu!

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Meteorolojinin uyarılarının ardından lapa lapa yağdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve döviz kuru mesajı

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Hindistan’da Genelkurmay Başkanı Rawat'ı taşıyan helikopter düştü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.