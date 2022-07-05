Dünyada en çok yapılan hata! Süt ve yumurtaları buzdolabı kapısında saklamamalısınız! Çünkü...

Buzdolabı, modern hayatın sağladığı en büyük nimetlerden biri. Yiyecek ve içeceklerin bozulmadan uzun süre saklanmasına olanak veren buzdolabını yanlış kullanıyorsanız besinlerin daha hızlı bozulacağını fark edeceksiniz.

Buzdolabınızı nasıl düzenlediğiniz, içindeki yiyeceklerin ömrü, beyaz eşyanın ne kadar verimli çalıştığı ve dolayısıyla çalıştırmanın maliyeti üzerinde büyük bir etkiye sahip olabilir. Besinleri uygun şekilde yerleştirirseniz, uzun süre taze bir şekilde saklayabilirsiniz.

SÜTÜ HEMEN KAPIDAKİ RAFTAN KALDIRIN

Çoğumuz süt ve diğer süt ürünlerini buzdolabımızın kapı raflarında bulundururuz ama burası buzdolabının en sıcak yeridir. Kapıyı her açıp kapattığınızda sıcaklık bozulur, bu nedenle peynir gibi süt ve süt ürünleri asla kapıdaki raflara konulmamalı. Kapıdaki rafta sos ve çeşnileri saklayabilirsiniz. Süt ve süt ürünleri için orta raf idealdir.

YUMURTALAR SÜTLERİN YANINA

Buzdolabı içinde yumurta saklama yeri için kapıda bir raf bulunur. İnsanlar da bu yüzden yumurtaları orada muhafaza eder. Bu da çok büyük bir yanlış. Yumurtaları tıpkı süt ve süt ürünleri gibi sürekli sıcaklık değişiminin yaşanmayacağı orta rafta saklayabilirsiniz.

ETLER BUZLUĞA

Et, balık ve tavuk gibi ürünler buzluk gibi buzdolabının en soğuk bölmesinde saklanmalı. Buzluklar nazı buzdolaplarında altta olurken bazılarında ise üstte oluyor.

SEBZELERİ ÇEKMECEYE YERLEŞTİRİN

Henüz yapmadıysanız, sebzelerinizi buzdolabınızın alt kısmında bulunan çekmece bölmesine dizin. Sebzelik çekmeceleri, sebzelerinizi daha uzun süre taze tutacak nemi tutar.

KALAN YEMEKLER ÜST RAFLARA

Yemekten kalanların bir en fazla iki gün içinde tüketmeniz gerekir. Bu yüzden buzdolabında görünür olan bir yere yani üst rafa koyabilirsiniz.

SON ALDIKLARINIZ ARKAYA

Yeni yiyecekleri stoklarken, eski yiyecekleri buzdolabının önüne getirdiğinizden emin olun, böylece önce bunların tüketmelisiniz. Böylelikle hiçbir şeyin boşa gitmesini önleyebilirsiniz.

AŞIRI DOLDURMAYIN

Buzdolabını aşırı doldurmayın. Buzdolabında bir sürü ürünün birbirine çok yakın olması dolaşımı kısıtlar ve bu da besinlerin çabuk bozulmasına neden olabilir.





