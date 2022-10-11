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  4. 'Dünyadaki acılardan onlar sorumlu' dedi Mason Locasına kurşun yağdırdı! Üzerinden esrarengiz kağıtlar çıktı

'Dünyadaki acılardan onlar sorumlu' dedi Mason Locasına kurşun yağdırdı! Üzerinden esrarengiz kağıtlar çıktı

11.10.2022 08:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu semtinde bulunan Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locasında geçtiğimiz Cumartesi akşamı ilginç bir olay yaşandı. Belinden tabancasını çıkaran saldırgan H.Y, 5-6 el ateş etti. Mermilerden ikisi Mason Locasının kapısına isabet etti. Locanın içindekiler büyük panik yaşadı. Saldırgan İstiklal Caddesine doğru koştu.

'Dünyadaki acılardan onlar sorumlu' dedi Mason Locasına kurşun yağdırdı! Üzerinden esrarengiz kağıtlar çıktı

Terörle mücadele ve güven timleri saldırgan H.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanan H.Y'nin üzerinden esrarengin kağıtlar çıktı. Daha önce sabıkası olduğu belirlenen H.Y'nin üzerindeki kağıtların Mason Locasının krokisi olduğu tespit edildi. Saldırganın tabancasını ateşlemeden önce slogan attığı iddia edildi.

MASON LOCASI SALDIRISI ÖNCESİ KONSOLOSLUĞA YAZI YAZMIŞ

Şüphelinin silahlı saldırıdan önce Fransız Konsolosluğu önündeki duvarlara yazı yazdığı ortaya çıktı. H.Y'nin terör bağlantısı henüz tespit edilemedi. İlk ifadesinde interneti taradığını ve dünyadaki acıların kaynağını Masonlar olarak gördüğünü bu nedenle eylemi gerçekleştiğini söyleyen H.Y mahkemeye sevk edildi.

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2004'TEKİ SALDIRIDA İKİ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

2004 yılında da İstanbul'daki bir başka Mason Locasına silahlı ve bombalı saldırıda bulunulmuş, iki kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu mason
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