Dünya'dan 321 milyon ışıkyılı uzaklıkta! Bilim insanları galaksiler dışında "yıldız akışı" keşfetti

Kanarya Adaları Astrofizik Enstitüsü'nde astrofizikçi Javier Román, yaptığı açıklamada, "Bu dev akıntı yolumuzdan tesadüfen geçti" dedi. Ekip başlangıçta galaksi grubunu çevreleyen karanlık maddeyi ölçmek amacıyla Saç Kümesi çevresinde dağılmış yıldızların halelerini inceliyorken, yıldızların izine rastladılar.

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YILDIZ AKIŞI NEDİR?

Yıldız akıntıları diğer galaksilerin çekimleri nedeniyle kopmuş veya birbirine dolanmış parçacıklardan oluşan yıldız parçalarına verilen isimdir. Bilim insanları şu ana kadar Dünya'nın da içinde bulunduğu Samanyolu Galaksi'sinde veya farklı galaksilerde düzinelerce bu yıldız akıntılarını keşfetmeyi başarmıştı. Fakat araştırmacılar bu sefer de galaksilerin içinde olmayan yani uzay boşluğunda bulunan bir yıldız akışı keşfetti.

DÜNYA'DAN 321 MİLYON IŞIKYILI UZAKTA

Dünya'dan yaklaşık olarak 321 milyon ışıkyılı uzaklıkta bulunan bu yapılar, araştırmacılar tarafından türünün ilk örneği olarak lanse edildi. Dev Saçma Akıntısı adını verdikleri bu yapının, aynı zamanda şimdiye kadar bulunan en büyük yıldız akıntısı olduğu ifade edildi.

Çalışmanın ortak yazarı Los Angeles'taki Kaliforniya Üniversitesi'nden gökbilimci R. Michael Rich, kişisel teleskopuyla Dev Saçma Akıntısı'nın ilk gözlemlerini yaptı. Ekip daha sonra akışı düzgün bir şekilde incelemek için İspanya'nın Kanarya Adaları'ndaki La Palmas'da bulunan daha güçlü William Herschel Teleskobu'na yöneldi.

"PARÇALANMASI BEKLENİRDİ"

Araştırmacılar galaksi kümesinin içinde bulunan yıldız akışını bulduklarında şaşırdıklarını ifade etti. Çalışmanın ortak yazarı, Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden gökbilimci Reynier Peletier, yaptığı açıklamada, yapının "birbirini karşılıklı olarak çeken ve iten galaksilerden oluşan düşmanca bir ortamda oldukça kırılgan bir yapı" olduğunu söyledi. Normalde böyle bir şeyin daha büyük galaksiler tarafından parçalanmasını beklersiniz, diye ekledi.

NASIL BU KADAR BÜYÜK?

Araştırmalarcıların yıldız akışının nasıl parçalanmadığı ve bu denli büyüdüğünden emin olmasa da karanlık maddenin buna sebebiyet vermiş olabileceği düşünülüyor. Karanlık madde evrendeki maddenin çoğunu oluştursa da gerçekte görünmezdir ve yalnızca görünür bir maddeyle olan çekimsel etkileşimleri yoluyla tespit edilebilir. Araştırma ekibi galaksi grubu içinde gizlenen karanlık maddenin, yıldız akışının mevcut şekline gelmesine yardımcı olmasının mümkün olduğunu söyledi.





