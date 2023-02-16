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Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli! Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

16.02.2023 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan yapılar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar görmedi. 'Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli' olarak bilinen Titus Tüneli ile eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılan bölgede bulunan Beşikli Mağara, binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremleri hasarsız atlattı.

Dünyanın elle yapılan en büyük tüneli! Hatay'daki 2 bin yıllık tarihi yapılar, depremde hasar görmedi

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı yerlerden biri de Hatay oldu. 'Medeniyetler şehri' olarak bilinen kentte birçok binanın yanı sıra tarihi inanç merkezlerinin birçoğu, depremde yerle bir oldu. Yıkılan cami, sinagog ve kilise gibi binaların aksine bazı tarihi yapılar, büyük depremde hasar görmedi.

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DÜNYANIN ELLE YAPILAN EN BÜYÜK TÜNELİ

Samandağ ilçesinde bulunan ve yaklaşık 2 bin yıl önce Roma döneminde yapılan Titus Tüneli, yıkıcı depremde ayakta kaldı. Dönemin Roma İmparatoru Vespasian'ın dağdan gelen suları engellemek için inşa ettirdiği tünel, 'dünyanın elle yapılan en büyük tüneli' olarak biliniyor. 7 metre yüksekliğinde, 1380 metre uzunluğunda inşa edilen tünelin, esirler tarafından çekiç kullanılarak yapıldığı belirtiliyor.

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SÜTUNLAR MAĞARAYI TAŞIYOR

Tünel ile aynı dönemde, tamamı kayanın içine oyularak yapılan Beşikli Mağara da hasar görmeyen yapılardan oldu. Kaya mezarların bulunduğu mağaranın yer aldığı alan, eski çağlarda 'ölüler şehri' olarak adlandırılırken, girişinde de sütunlar bulunuyor. Binlerce yıldır ayakta duran sütunlar, mağarayı taşıyor. Birçok felaketi geride bırakan tarihi alanlar, 6 Şubat'ta kenti vuran ve binlerce binanın yıkılmasına neden olan depremlerde hasar almadı.

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DHA

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deprem Hatay mağara tünel

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