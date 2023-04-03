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Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için yaptırdığı ameliyat hüsrana uğrattı! "Ateşli görünmeyi sevdiğim için..."

03.04.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ı örnek alarak onun gibi büyük kalçalara sahip olmak isteyen birçok kadın kalça büyütme ameliyatı oluyor. Juju Ferrari, idolünün Kim Kardashian olduğunu söyleyerek dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak istedi. Bu sebeple ameliyat olan Juju, ameliyatın ardından yaşadığı problemleri anlattı.

Dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için yaptırdığı ameliyat hüsrana uğrattı! "Ateşli görünmeyi sevdiğim için..."

35 yaşındaki sosyal medya fenomeni Juju Ferrari, dünyanın en büyük kalçasını elde etmek için kozmetik prosedürlere 42.000 £ harcadı. Kasım ayında kalçalarına ölümcül olabilen endüstriyel silikon da dahil olmak üzere yaklaşık bir litre dolgu maddesi enjekte ettiren Juju'nun ameliyattan sonra kalçasında sarkmalar meydana geldi.

ESKİ KALÇALARINI ÖZLÜYOR

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Juju, şimdi " temel egzersiz " ile mücadele ettiğini ve eskiden vücuduna uyan güzel, yuvarlak kalçasını orantısız bir popoya dönüştürdüğü için derinden pişmanlık duyduğunu söylüyor.

DAHA AZ KIVRIMLI GÖZÜKMEK İÇİN FOTOĞRAFLARINI DÜZENLİYOR

Brezilya'da yaşayan Juju , Instagram'da "aşağılayıcı yorumlar" bombardımanına tutulduğunu ve artık daha az kıvrımlı görünmesi için fotoğraflarını düzenlediğini iddia ediyor.

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"ATEŞLİ GÖRÜNMEYİ SEVDİĞİM İÇİN İYİ BİR ANNE OLMADIĞIMI İDDİA EDİYORLAR"

The Sun'a "Nefret çeşitlidir" dedi. "Kadınlar genellikle popomun acayip ve sıra dışı olduğunu söyleyerek saldırır. Ben de anneler tarafından taciz ediliyorum ve 'ateşli' görünmeyi sevdiğim için iyi bir anne olmadığımı iddia eden birkaç yorum aldım.

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BEDENİNE GELEN YORUMLAR NEDENİYLE KIVRIMLARINI KÜÇÜLTÜYOR

"Artık popomla ilgili eleştiri ve yorumları kaldıramıyorum, bu yüzden Photoshop'ta popomu daha küçük göstermeye ve kıvrımlarımı küçültmeye karar verdim."

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"BARBIE GİBİ OLMAK İSTEDİ"

Juju, kendisini sınıf arkadaşlarıyla düzenli olarak karşılaştırdığı ve onlar kadar "kıvrımlı veya seksi" hissetmediği gençlik yıllarından beri görünüşünü değiştirmeyi istediğini belirtti. Başlangıçta, şehvetli yıldızlar Kim Kardashian ve Cardi B'den ilham almadan önce " Barbie gibi ama daha büyük popolu" görünmeyi umuyordu.

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BİRÇOK ESTETİK AMELİYAT OLDU

Juju'nun görünüşüne olan güvensizlikleri, 20 yaşından itibaren plastik cerrahi ve kozmetik prosedürler için 85.000 £ harcamasına neden oldu. Kapsamlı işlemler arasında göğüs estetiği, liposuction, poposunu büyütme prosedürleri ve botoks yer alıyor.

"YETERİNCE SEKSİ DEĞİLDİM"

Şöyle dedi: “Her zaman bir kadının baştan çıkarma gücünün poposunda olduğuna inandım ve küçük bir popom olduğu için yeterince seksi değildim. Dünyadaki en büyük kalçalardan birine sahip olmak istiyordum ama bu kontrolden çıktı."

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BU AMELİYATIN ÖLÜM RİSKİ OLDUKÇA FAZLA

Juju başlangıçta büyük ölçüde değişmiş görünümüyle güçlendiğini hissetse de, Brezilya Popo Kaldırma (BBL) yüzünden pişman olduğunu açıklıyor. Vücudunuzun diğer bölgelerinden yağ toplayıp popoya aktarmayı içeren ameliyatın yüksek riskli olduğu bilinmektedir. NHS, "BBL ameliyatının ölüm riski, diğer birçok kozmetik prosedürden en az 10 kat daha fazladır ve tüm kozmetik prosedürler arasında en yüksek ölüm oranına sahiptir. "

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SAĞLIK PROBLEMLERİ YAŞADI

Juju ameliyattan sonra çeşitli sağlık problemleri yaşamaya başladı. “İlk başta pek bir fark hissetmedim ve dört gün yürüyemememe rağmen popomun daha belirginleştiğini düşündüm. Zaman geçtikçe yaptığım işten pişman olmaya başladım çünkü daha önce vücuduma uyan güzel, yuvarlak bir popom vardı."

GÜNLÜK HAREKETLERİ YAPMAK ZORLAŞTI

Juju o zamandan beri sarkan kalçasını düzeltmek için daha fazla prosedürden geçmek zorunda kaldı. Daha önceki prosedürel aksilikler üzerine düşünerek şunları söyledi: “Vücudum için çok orantısız bir popo ile kaldım. Etkilenen tek şey görünüm değil. Juju, temel günlük görevleri yerine getirme yeteneğinin de engellendiğini söylüyor. “Pek çok aktivite yapamam” dedi. "Spor salonuna gittiğimde ağrım oluyor ve popomun ağırlığı nedeniyle koşu bandında koşmak oldukça karmaşık."

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HAYATI BOYUNCA TEDAVİ GÖRECEK

"Hayatımın geri kalanında sürekli tedavi görmem gerekecek ve herhangi bir enfeksiyon kapmamak için dikkatli olmam gerekecek. Prosedürleri yaptırdığım için pişmanım ve seçimlerimin sonuçlarıyla yaşamak zorunda kalacağım."

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GELEN YORUMLARIN ETKİSİNDE KALDI

"Sosyal medyada birçok saldırıya maruz kaldım ve internet toksisitesinin kurbanı oldum" dedi. “Genellikle kadınlardan geliyordu. Erkekler fotoğraflarıma olumlu tepki verdiler ama daha seksi giyindiğim için saygısızlaşıyorlardı. Dördüncü çocuğumun doğumundan sonra daha saldırgan ve saygısız mesajlar almaya başladım.”

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