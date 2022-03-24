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Dünyanın en ince mekanik saati görücüye çıktı: Fiyatını öğrenince dudağınız uçuklayabilir!

24.03.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan bir firma, Octo Finissimo Ultra adını taşıyan dünyanın en ince mekanik saatini üretmeyi başardı. 1,8 mm kalınlığıyla dünya rekoru kıran saat, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yüksek bir fiyat etiketi ile geliyor. Üstelik saatin mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kuracağı da söyleniyor.

Dünyanın en ince mekanik saati görücüye çıktı: Fiyatını öğrenince dudağınız uçuklayabilir!

Mekanik saatler birçok insan için hala tercih sebebi. dijital saatlerin aksine analog olarak zamanı hesaplamaya yarayan bu saatlere son olarak bir yenisi daha eklendi. Ancak bu saat inceliği ile dünya rekoru kırmayı başardı.

DÜNYANIN EN İNCE MEKANİK SAATİ

Lüks mücevherleri ve aksesuarlarıyla tanınan İtalyan firma Bulgari'nin 1,8 mm kalınlığındaki mekanik saati Octo Finissimo Ultra, dünyanın en ince mekanik saati oldu ve rekor kırdı. Octo Finissimo Ultra adlı dünyanın en ince mekanik saatinin kasasının kumlanmış titanyumdan yapıldığı belirtilirken, arka kısmının ise endüstriyel matkap uçları yapmak için kullanılan bir malzeme olan tungsten karbürden yapıldığı öğrenildi.

Bulgari'nin Octo serisinin 10. yıldönümü için piyasaya sürülen saati geliştirmek için üç yıl harcadığı aktarılırken, bir önceki incelik rekorunun sahibi olan Piaget Altiplano Ultimate Concept'in 0,2 mm ile geride bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

saat

1,5 mm kalınlığındaki titanyum kayışıyla birlikte tek renkli bir görünüme sahip olan saatin sekizgen kadranının bulunduğu, sağ üst köşede ana saatin ve onun arkasında açık bir mekanizmanın, sol üst köşede ise büyük bir QR kodun yer aldığı belirtildi.

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Bulgari, "Benzersiz bir QR kod, bir NFT'ye ve metaverse'e bağlanma olanağı sunuyor ve mekanik dünya ile dijital boyutun arasında köprü kuruyor" dedi.

FİYATI NE KADAR?

Octo Finissimo Ultra, şaşırtıcı olmayan bir şekilde yaklaşık 440.000 dolar gibi yüksek bir fiyat etiketine sahip. Saatten yalnızca 10 tane var. Çünkü sınırlı sayıda üretildi.

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