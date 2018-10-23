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Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 23.10.2018 12:17 | Son Güncelleme

Karadeniz derinliklerinde en az 2 bin 400 yıllık olduğu tahmin edilen gemi enkazı bulundu. Arkeologlar geminin Karadeniz'de bugüne kadar bulanan en iyi korunmuş buluntu olduğunu ifade ediyor.

Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Euronews'te yer alan habere göre Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen 23 metrelik gemi, Bulgaristan yakınlarında bir mil derinlikte bulundu.

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Araştırmacılar buluntunun bu derinlikte oksijen eksikliği sayesinde bu kadar iyi korunduğunu belirtiyor.

Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (The Black Sea Maritime Archaeology Project, MAP) araştırmacıları buluntunun dünyadaki gemi inşa ve denizcilik anlayışımızı değiştireceğini düşünüyor.

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Arkeologlar, geminin British Museum'da sergilenen 'Siren Vazo' ile aynı döneme ait olduğu ve 'insanlık tarafından bilinen en eski bozulmamış gemi enkazı' olduğunu düşünüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
gemi kalıntısı Karadeniz en eski Arkeoloji

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ŞU MASALLARDA VE HİKAYERLEDE YAZAN NUHUN GEMİSİ OLMASIN.
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