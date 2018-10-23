Dünyanın en iyi korunmuş eski gemi kalıntısı Karadeniz'de bulundu

Euronews'te yer alan habere göre Antik Yunan dönemine ait olduğu düşünülen 23 metrelik gemi, Bulgaristan yakınlarında bir mil derinlikte bulundu.

Araştırmacılar buluntunun bu derinlikte oksijen eksikliği sayesinde bu kadar iyi korunduğunu belirtiyor.

Karadeniz Deniz Arkeolojisi Projesi (The Black Sea Maritime Archaeology Project, MAP) araştırmacıları buluntunun dünyadaki gemi inşa ve denizcilik anlayışımızı değiştireceğini düşünüyor.

Arkeologlar, geminin British Museum'da sergilenen 'Siren Vazo' ile aynı döneme ait olduğu ve 'insanlık tarafından bilinen en eski bozulmamış gemi enkazı' olduğunu düşünüyorlar.

