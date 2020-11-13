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Dünyanın en pahalı güvercini için 1,3 milyon euro

13.11.2020 13:59 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en pahalı güvercini için 1,3 milyon euro

Avrupa’nın ilgi çeken sporlarından güvercin yarışında yarışan Belçikalı güvercin New Kim, 1,3 milyon Euro'ya satıldı. Kısa, orta ve uzun mesafeli yarışlarda birçok şampiyonluğu olan Belçikalı güvercin New Kim, 1,3 milyon Euro'luk fiyatıyla dünyanın en pahalı güvercini oldu.

Le Monde'un haberine göre Avrupa’da her geçen gün daha da ilgi çeken güvercin yarışında yarışan iki yaşındaki Belçikalı güvercin New Kim, 1.3 milyon euroya alıcı buldu.

Dünyanın en pahalı güvercini olan ve birçok yarışı kazanan güvercin açık arttırma sonucu satışa çıktı. 15 Kasıma kadar devam edecek açık arttırmanın bitişi yaklaşırken New Kim’in fiyatı 1.3 milyon euroya ulaştı.

Kısa, orta ve uzun vadeli yarışlarda etkili olan ve damızlık olarak da kullanılabilecek New Kim’den önce 2019 yılında başka bir Belçikalı güvercin Armando için Çinli bir İnşaat şirketi sahibi, 1.1 milyon sterlin ödemişti.

YARIŞMALAR 100 KM İLA 1000 KM ARASINDA

Güvercin yarışları, uzun süredir özellikle Avrupa kıtasında epey rağbet görüyor. Özel olarak eğitilmiş yarış güvercinlerini serbest bırakarak gittikleri mesafeleri hangi sürede kat ettiklerini ölçüldüğü yarışmada yarışan güvercinler, yaklaşık 100 kilometre ila 1.000 kilometre yol kat ediyorlar.

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