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Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine çok cesur! Mayosunun askılarını indirip göğüslerini ön plana çıkarttı

22.06.2023 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika'nın Marshall Üniversitesi voleybol takımında oynayan Kayla Simmons profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medya fenomenliğine yönelmişti. Sportif başarılarının yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Simmons yine sosyal medyada fırtına gibi esti. Fenomen ismin mayosuyla verdiği poz olay yarattı.

Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine çok cesur! Mayosunun askılarını indirip göğüslerini ön plana çıkarttı

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Kayla Simmons profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medyada daha aktif hale gedi. Yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada “Dünyanın en seksi voleybolcusu” ünvanının sahibi olan Simmons, lakabının hakkını son gönderisiyle bir kez daha verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

kayla kapak

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Simmons, bir şezlongun üzerine diz çökerek mayo askılarının omuzlarından aşağıya doğru indirdi. Fenomen ismin pozu beğeni rekoru kırdı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Voleybol Kayla Simmons

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