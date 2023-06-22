Dünyanın en seksi voleybol yıldızı Kayla Simmons yine çok cesur! Mayosunun askılarını indirip göğüslerini ön plana çıkarttı

Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Kayla Simmons profesyonel spor kariyerini noktaladıktan sonra sosyal medyada daha aktif hale gedi. Yaptığı cesur paylaşımlarla sosyal medyada “Dünyanın en seksi voleybolcusu” ünvanının sahibi olan Simmons, lakabının hakkını son gönderisiyle bir kez daha verdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yorum ve beğeni yağmuruna tuttuğu gönderisinde Simmons, bir şezlongun üzerine diz çökerek mayo askılarının omuzlarından aşağıya doğru indirdi. Fenomen ismin pozu beğeni rekoru kırdı.