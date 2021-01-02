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Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi

02.01.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına girdi

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı insanı olarak kabul edilen Kane Tanaka, 118 yaşına girdi.

Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kişisi olarak kabul edilen Japonya vatandaşı Kane Tanaka 118 yaşına girdi. 2 Ocak 1903 yılında ülkenin batısındaki Fukuoka'da doğan Tanaka, Fukuoka’da bulunan bakım evinde yaşıyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle yakınlarıyla görüşemeyen Tanaka, doğum gününü bakım evi çalışanları ile kutladı. Sağlık durumu iyi olan Tanaka’nın günde 3 öğün yemek yediği, egzersiz yapmayı sürdürdüğü kaydedildi. Çikolata yemeyi, gazlı içecekler içmeyi ve bulmaca çözmeyi seven Tanaka, 120 yaşına kadar sağlıklı kalmayı hedefliyor.

REKOR TAZELEDİ

9 Mart 2019'da 116 yıl 66 gün ile dünyanın yaşayan en yaşlı insanı unvanını alan Tanaka, 118 yaşına girerek rekorunu bir kez daha tazeledi. Japonya'nın yaşlanan nüfusunun simgelerinden biri olarak görülen Tanaka'dan önce dünyanın en yaşlı insanı, Temmuz 2018'de 117 yaşında hayatını kaybeden Japonya vatandaşı Chiyo Miyako olarak biliniyor.

Kaynak: İHA

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