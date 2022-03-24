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Dünyanın gözü burada! Erdoğan'dan kritik görüşme

24.03.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün tüm dünya Ukrayna-Rusya savaşının ele alınacağı NATO zirvesine odaklanmış durumda. Kritik zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyor. NATO karargahına varan Erdoğan, zirve kapsamında ikil görüşmelerine de başladı.

Dünyanın gözü burada! Erdoğan'dan kritik görüşme

Rusya-Ukrayna savaşı için kritik gün... NATO liderleri bugün Avrupa'nın göbeği Belçika'da bir araya geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zirvenin gerçekleştirleceği NATO karargahına vardı. Erdoğan burada Fransız mevkidaşı Macron ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi, Belçika’nın başkenti Brüksel’de başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede Türkiye’yi temsil etmek üzere Brüksel’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik ediyor.

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NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi’nde Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarının sonuçlarının ele alınacağı, Çin’in bu krizdeki rolünün tartışılacağı ve NATO’nun savunmasını güçlendirmek için atacağı adımlar konusunda yeni kararlar alınacağı açıklanmıştı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
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