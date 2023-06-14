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Dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesi geliştirildi mi? Bir şirketin 'iddiasına' göre evet!

14.06.2023 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Robot süpürgeler son dönemin popüler akıllı cihazları arasında olmayı başardılar. Bir şirket ise dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesini tasarladığını iddia etti.

Dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesi geliştirildi mi? Bir şirketin 'iddiasına' göre evet!

İlk robot süpürgeler, süpürme vaadini ve yüksek emiş gücü beklentisini tam olarak yerine getiremese de yıllar içinde büyük ölçüde geliştiler. Şu sıralar piyasadaki çoğu robot süpürge, odalarda gezinirken engellerden kaçınıyor, aynı zamanda pilleri azaldığında şarj yuvalarına dönüş yolunu otonom olarak bulabiliyor, kutularını boşaltabiliyor ve hatta bazı modeller paspas bile yapabiliyor.

Robot süpürgelerin yapamadığı bir şey, bir evin birden fazla katı arasında gezinmek ya da daha spesifik olarak söylemek gerekirse, merdivenlerden aşağı düşmeden bir kattan diğerine geçmek.

Bir şirket ise dünyanın ilk merdiven çıkan robot süpürgesini tasarladığını iddia ediyor.

"EZBER BOZABİLİR"

Gizmodo'nun haberine göre ise merdivenlere tırmanabilen ve temizleyebilen ilk robot süpürge ezber bozabilir.

İlgili haberde, söz konusu şirketin robot süpürgesinin, gövdesini basamağa kaldırmak için bir çift bacak kullandığı, bu iki bacağını kaldırınca da aşağı yukarı sıradan bir robot süpürgeye dönüştüğü ifade edildi.

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Buna ek olarak, bu işlemin, muhtemelen tekerleklerini kullanarak basamağı temizleyebildiği de aktarılan robot süpürge bir sonraki kata ulaşana kadar tekrar tekrar gerçekleştiği aktarıldı.

Buna ilaveten benzer bir sürecin tam tersinin ise muhtemelen süpürgenin merdivenlerden inmesine de izin verdiğine (ancak muhtemelen) dikkat çekildi.

Bununla birlikte, şirketin internet sitesinin söz konusu robot süpürgenin yetenekleri hakkında çok fazla ayrıntı içermediği, ancak evdeki odaları haritalandırmak vs. için LiDAR tarayıcıları kullanacağı iddiası ortaya atıldı.

Öte yandan, söz konusu robot süpürgenin henüz satışa sunulmadığı, ancak şirketin web sitesinde bir tür kitle fonlama kampanyası bulunduğu; buna bağlı olarak, 5 dolar depozito yatıranların daha sonra robot süpürgeyi yaklaşık 400 dolar daha ucuza satın almalarına olanak tanınacağı belirtildi.

Ek olarak, web sitesindeki görüntülerin tümünün render gibi göründüğüne de dikkat çekildi.

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Anahtar Kelimeler:
robot süpürge

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