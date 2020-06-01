Dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe, yeniden ziyarete açıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle iki ay önce ziyaretçilere kapatılan dünyanın ilk tapınağı Göbeklitepe, yeniden açıldı.

Türkiye’deki normalleşme süreci kapsamında Şanlıurfa’da bulunan tarihi mekanlar da ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor. ’Tarihin sıfır noktası’ olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde bulunan Göbeklitepe, iki ay önce ziyarete kapatılmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte bugün ilk ziyaretçilerine kapılarını açan Göbeklitepe’de ziyaretçiler, sosyal mesafe ve kişisel tedbir kuralları çerçevesinde ekipler tarafından ateşleri ölçülerek içeri alınıyor.

“UZUN BİR SÜRE AÇILMASINI BEKLEDİK”

Göbeklitepe’yi gezmek ve tarihe tanıklık etmek için İspanya’dan geldiğini belirten Manuel Lorente adlı turist, normalleşme adımlarının atılmasıyla Türkiye’ye geldiğini ve tarihi turistik mekanları gezdiğini söyledi. Lorente, “Göbeklitepe çok muhteşem bir mekan. Burası çok etkileyici. Görmek istediğim yerler arasında bulunuyordu. Salgında normalleşme süreci başlar başlamaz ziyarete geldim” dedi.