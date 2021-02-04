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  4. Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili 'Airspeeder' gün yüzüne çıktı

Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili 'Airspeeder' gün yüzüne çıktı

04.02.2021 15:14 | Son Güncelleme:
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Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili 'Airspeeder' gün yüzüne çıktı

Avustralya merkezli bir firma ‘Airspeeder’ adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı.

Dünya genelinde uçan arabalara yatırım yapan şirketlerin sayısı giderek artıyor. Avustralya merkezli bir firma ‘Airspeeder’ adlı dünyanın ilk uçan elektrikli yarış arabasını tanıttı. Uzaktan pilotlu aracın, bu yılın ikinci çeyreğinde yarışa katılacağı ifade edildi. Geliştirici firma Alauda Aeronautics'e göre, Airspeeder olarak adlandırılan uçan otomobilin başlangıçta uzaktan bir pilot tarafından yönlendirilerek, dikey olarak iniş ve kalkış yapabileceği ifade edildi.

Dünyanın ilk uçan elektrikli yarış otomobili görücüye çıktı

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GELECEK YIL YARIŞ SERİSİNDE BOY GÖSTERECEK

Uçan aracın üç yıldan fazla bir süredir geliştirildiği ifade edilirken; firma, Airspeeder Mk3 yarış serisinin pilot, konum ve pist dahil olmak üzere daha fazla detayının önümüzdeki aylarda açıklanacağını söyledi. Ayrıca, aracın yarış dünyasına ilk girişinde, 2022'deki mürettebatlı yarış serisinden önce 'teknik test' görevi görecek bir yarış serisi için uzaktan çalıştırılacağı belirtildi.

(DHA)

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