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Dünyanın konuştuğu Titan denizaltı faciasını onlar çabuk unuttu! 2024 yılı biletleri gündem yarattı... Fiyatı dudak uçuklattı

04.07.2023 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1912 yılında buz dağına çarparak batan Titanik gemisinin enkazını görmek için Atlantik Okyanusu’na turistik gezi düzenleyen Titan isimli denizaltı feci bir şekilde patlamıştı. 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan feci kaza dünya basınında geniş yankı uyandırırken OceanGate şirketi 2024 yılı yeni tur gezisi için 250 bin dolarlık (yaklaşık 6 milyon 516 bin TL) biletlerinin reklamını yapmaya devam ediyor.

Dünyanın konuştuğu Titan denizaltı faciasını onlar çabuk unuttu! 2024 yılı biletleri gündem yarattı... Fiyatı dudak uçuklattı

OceanGate firmasına ait Titan denizaltısının Titanik enkazına doğru hareketinden 1 saat 45 dakika sonra ana kumadayla kontrolü tamamen koptu. Günler süre çalışmaların sonucunda Pakistanlı iş adamı Shahzada Dawood ve çocuğu Suleman, Fransız Titanik uzmanları Paul-Henri Nargeolet ve Stockton Rush ile İngiliz iş adamı Hamish Harding'in içinde bulunduğu denizaltı feci bir şekilde patlamıştı. Titanik turistik denizaltısının üreticisi OceanGate’in internet sitesinde 2024 yılı için düzenlenecek yeni turların reklamını yapması tepki çekti.

TEK ŞART 17 YAŞINDAN BÜYÜK OLMAK

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OceanGate Expeditions web sitesinde 12-20 Haziran 2024 ile 21-29 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Titanik’in turistik gezisinin ilanı yer almaya devam ediyor. Titanik’i görmek için düzenlenen turistik gezi için yolcuların kişi başı 250 bin dolar ödemesi gerektiği ve yolcu sayısının 6 ile sınırlı olduğu belirtildi.

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Düzenlenecek turistik gezilerin kapsamında özel konaklama, kapsamlı denizaltı eğitimi, keşif teçhizatı ve gemideyken yenilen tüm yemeklerin yer aldığı belirtildi. Turistik denizaltına katılım şartı ise 17 yaşından büyük olmak olarak gösterildi.

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