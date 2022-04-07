Dünyaya böyle duyurdular! İşte Putin'in yeni planı

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekat ile ilgili olarak Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk bölgeleri ile Mariupol şehrinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığı belirtildi. Öte yandan Ukrayna'da bir Rus tankının imha edildiği ana ait görüntüler yayınlandı.

"RUSYA 18 BİN 600 ASKERİNİ KAYBETTİ"

Genelkurmaydan yapılan açıklamada, 6 Nisan akşamı verilerine göre Rusya’nın kaybettiği asker sayısının 18 bin 600 olarak güncellendiği belirtildi.

Rus ordusunun gün içinde 6 yerleşim birimine düzenlediği saldırı operasyonunun başarısız olduğu ifade edilen açıklamada, Ukrayna askerlerinin Herson bölgesindeki Osokarovka yerleşim biriminin kontrolünü geri aldığı kaydedildi.

"RUSYA TAARRUZ OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR"

Açıklamada, Rusya’nın Donetsk ile Luhansk bölgesi ve Mariupol şehri üzerinde tam kontrolü sağlamak için Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlık çabalarını sürdürdüğü bildirildi.

RUS TANKINI İMHA ETTİLER

Öte yandan Ukrayna basınına düşen görüntülerde kırsalda bekleyen Rus tankının imha ediliş anları görülüyor. Anti-tank füzesi isabet eden tank anında alev aldı ve kullanılamaz hale geldi.