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  4. 'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! FETÖ şüphelisi yaralandı

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! FETÖ şüphelisi yaralandı

06.01.2023 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı araca polis tarafından açılan ateş sonucu FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru S.T., ağır yaralandı.

'Dur' ihtarına uymayan araca ateş açıldı! FETÖ şüphelisi yaralandı

Edirne'de polis, bir grup FETÖ/PDY şüphelilerinin yasa dışı yollarda yurt dışına kaçacağını tespit etti. Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içerisinde 5 FETÖ/PDY şüphelisinin bulunduğu, S.S.Ö.'nün kullandığı aracı Başağıl-Çöpköy yolundaki uygulama noktasında durdurmak istedi.

AĞIR YARALANDI

Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymayan ve kaçmaya başlayan araç takibe alındı. Yaşanan takip sırasında polis araca ateş açtı. Açılan ateş sonucu araç durdurulurken, içerisinde bulunan FETÖ/PDY şüphelisi eski polis memuru S.T. ağır yaralandığı belirlendi.

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S.T., ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. S.T., ilk müdahalesinin ardından Edirne’deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Durdurulan araçta sürücü ve insan kaçakçılığından kaydı bulunan organizatör S.S.Ö. ile haklarında 'FETÖ/PDY üye olmak' suçundan ilk derece mahkemesince mahkumiyet kararları bulunan ihraç komiser Ö.Y., ihraç uzman yardımcısı B.G., M.A.A. ve ihraç polis memuru Ö.Y. yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)

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fetö Edirne

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