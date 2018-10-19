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"Dur" ihtarına uymayan sürücü ehliyetsiz ve alkollü çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 03:13 | Son Güncelleme

Adana'da 20 kilometre süren kovalamaca sonucu polis tarafından yakalanan sürücünün ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğu belirlendi - Yine alkollüyken direksiyon başında yakalanan sürücünün aracındaki iki arkadaşı, "Bu çocuğun günahı yok, aracı ben sürüyordum" diyerek polisleri ikna etmeye çalıştı

Adana'da alkollü araç kullanmaktan daha önce ehliyetine el konulan sürücü, polis ekiplerince 20 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı.

D-400 karayolunun Adana-Mersin istikametinde devriye görevi yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri 33 B 8755 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerin Mersin yönüne gittiği anonsu üzerine Alışveriş Merkezi Kavşağı polis tarafından kapatıldı.

Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü, yaklaşık 20 kilometre sonra Şakirpaşa Kavşağı'nda durduruldu.

Ekipler, yaptıkları sorgulamada otomobil sürücüsü Bahri A'nın (28) ehliyetine daha önce alkollü araç kullanmaktan el konulduğunu tespit etti.

- "Bu çocuğu ben kandırdım, arabasını kullandım"

Sürücünün Bahri A. olmadığını iddia eden araçtaki diğer iki kişi ile işlem yapacak polisler arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

Polis memurlarının, aracı onun sürdüğünü gösteren kamera kayıtlarının bulunduğunu söylemesi üzerine arkadaşları, "Abi kim açıp bakacak, Allah'ın kulu bakmayacak. Ben sürüyordum. İtiraf da ediyorum. Bu çocuğun günahı yok. Bu çocuğu ben kandırdım, arabasına bindim. Kafasının güzelliğinden faydalanıp kullandım." diyerek Bahri A'yı savunmaya çalıştı.

Bir süre alkolmetreyi üflememek için direnen sürücü Bahri A. 170 promil alkollü çıktı.

Aracına el konulan sürücü, işlemleri için Denizli Polis Merkezine götürüldü.

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