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  4. Dur ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Arabada yumurta var"

Dur ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Arabada yumurta var"

04.12.2023 10:06 | Son Güncelleme:
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Çorum’da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan otomobil sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü, “Arabada yumurta var, uygulamadan kaçmadım” diyerek kendisini savundu. Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" dedi.

Dur ihtarına uymayan sürücüden şaşırtan savunma: "Arabada yumurta var"

Olay, Ulukavak Mahallesi Sakarya Sokaklar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan alkollü sürücü, kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından takibe alınan otomobil, kısa süre sonra Ahcılar 2. Cadde üzerinde yakalandı.

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"KAÇMADIM, ARABAMDA YUMURTA VAR"

Araçtan indirilen alkollü sürücü, basın mensuplarının 'uygulama noktasından neden kaçtınız?' sorusuna, "Yok ben kaçmadım, benim arabamda yumurta var. Yumurtacıyım ben" dedi.

Polis ekiplerini gösteren sürücü, "Ben bunların hepsini seviyorum" diye konuştu.

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Alkollü sürücüye 19 bin 355 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

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(İHA)

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yumurta Çorum
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