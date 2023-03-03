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'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

03.03.2023 18:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de trafik uygulamasında hafif ticari araç sürücüsü Onur U.'nun 'dur' ihtarına uymayıp çarptığı polis memuru Hıdır Canoluk, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Şehit polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

'Dur' ihtarına uymayan sürücünün çarptığı polis şehit oldu

Olay, 24 Şubat gecesi Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Trafik ekipleri uygulama yaparken, 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U., trafik polisi Hıdır Canoluk'a ve polis aracına çarpıp kaçtı. Yaralanan trafik polisi Canoluk, ambulansla Gebze'de özel hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Kaçan hafif ticari aracın sürücüsü Onur U. ise yakalandı. Uyuşturucu dahil farklı suçlardan sabıka kaydı olan Onur U., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Gebze’de özel bir hastanede tedavi gören polis memuru Hıdır Canoluk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit polis memurunun evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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şehit Kocaeli

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