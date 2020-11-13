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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

13.11.2020 18:39 | Son Güncelleme:
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'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

Denizli'de dün kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan ve polis tarafından 15 kilometrelik kovalamaca sonucu yola serilen kapanla lastikleri patlatılarak, durdurulan minibüsteki 2 çocuk yakalanırken, kaçan minibüs sürücüsü Azer Yıldızlar'ın (18) 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, aracının çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Yıldızlar, ifadesi için çağrıldığı Honaz Jandarma Komutanlığı'nda yalan söylediği belirlenince gözaltına alındı.

Denizli'de, dün saat 11.00 sıralarında, polis ekipleri, yol kontrolünde plakasız bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Azer Yıldızlar, hızlanarak, kaçmaya başladı. Polis, şehir merkezine doğru kaçıp, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan minibüs sürücüsünün peşine düştü. Polis, minibüsü, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Yenişafak Mahallesi, 1166 Sokak'ta, yola kapan sererek durdurdu. Lastikleri patlayan minibüsün sürücüsü Yıldızlar kaçarken, yanındaki H.A. (14) ve K.Y. (13) ise yakalandı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 çocuk, daha sonra işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, içinde Çal ve Honaz ilçelerindeki mermer ocaklarından çalındığı belirlenen bakır kablolar ele geçirilen minibüsün, daha önce çekme belgeli olarak trafikten menedildiği tespit edilip, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 çocuk, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis kaçan minibüs sürücüsü Yıldızlar'ın yakalanması için çalışma başlattı.

'ARACIM ÇALINDI' DİYE İHBARDA BULUNMUŞ

Azer Yıldızlar'ın, polis tarafından her yerde aranırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, minibüsünün çalındığı ihbarında bulunduğu ortaya çıktı. Olayın ardından Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'ne kaçtığı belirlenen Yıldızlar, 'Minibüsüm çalındı' diye yalan söylediğini saptayan jandarma ekiplerince ifadesine başvurulmak için çağırıldı. İfade için gelen Yıldızlar, gözaltına alınarak, adliyeye sevk edildi. Azer Yıldızlar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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