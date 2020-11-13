'Dur' ihtarına uymayıp kaçtı, asılsız ihbar yapınca yakalandı

Denizli'de, dün saat 11.00 sıralarında, polis ekipleri, yol kontrolünde plakasız bir minibüsü durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Azer Yıldızlar, hızlanarak, kaçmaya başladı. Polis, şehir merkezine doğru kaçıp, ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan minibüs sürücüsünün peşine düştü. Polis, minibüsü, 15 kilometrelik kovalamacanın ardından Yenişafak Mahallesi, 1166 Sokak'ta, yola kapan sererek durdurdu. Lastikleri patlayan minibüsün sürücüsü Yıldızlar kaçarken, yanındaki H.A. (14) ve K.Y. (13) ise yakalandı.

Denizli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 çocuk, daha sonra işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yapılan incelemede, içinde Çal ve Honaz ilçelerindeki mermer ocaklarından çalındığı belirlenen bakır kablolar ele geçirilen minibüsün, daha önce çekme belgeli olarak trafikten menedildiği tespit edilip, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 2 çocuk, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, polis kaçan minibüs sürücüsü Yıldızlar'ın yakalanması için çalışma başlattı.