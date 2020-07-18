'Duraktan 47 yolcu bindi' iddiası: Bu işin günah keçisi ben oldum

O otobüsün şoförü Ertuğrul Arslan o gün yaşananları ve sonrasındaki süreci anlattı. Arslan, "Normal bir şekilde yolcularımı aldım. Hatırladığım kadarıyla Harman Tepe durağında 15-16 kişilik grup bindi. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler sosyal medyaya düşer düşmez o gün benim hem sertifikam alındı hem de o gün bağlandı. Olay İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri tarafından incelendi. İncelendikten sonra akşam arabam geri teslim ediliyor. 'Sen çalışabilirsin' denildi. Daha sonra İBB TV benimle röportaj yaptı. O röportajda benim bazı kelimelerim öne arkaya alınıyor, kesilip kırpılıyor. İBB TV röportajında sözlerim kırpıldı. Ben ne konuştuğumu biliyorum ne yaşadığımı biliyorum" diye konuştu.

Haksız yere işten atıldığını belirten Arslan, "Benim şerefim, haysiyetim boş yere alındı. Ben şerefimi geri alacağım. Bende yalan yok. En başında ne söylediysem oydu, hala öyle. Ben çalışmama devam ettim. Olayın yüzüncü günü bana bir mesaj geldi. Mesajla haber verildi bana. Ne çağırıldım ne uyarıldım. Çok ithamlar atıldı bana. Yalancı oldum. Parmak sallanarak 'o şoförün sertifikasını aldık. İptal ettik. Bir daha çalışamaz hale getirdik' denildi. 'Kanım dondu' denildi. Bir iki gün sonra da 'kusura bakmayın biz o verileri başkasından aldık, özür dilemiyoruz ama yanlış yaptık' denildi. Tabii olay soğudu, üzerinden 100 gün geçti bana bir mesajla 'sertifikanız iptal edilmiştir' denildi. Bir açıklama yok, karşımda yetkili yok" dedi.

Yaşanan olay sebebiyle zor günler yaşadığını ifade eden Arslan, "Ben otobüs şoförüyüm ve mesleğimi çok severek yapıyorum. Aşığım mesleğime. Benim elimden aşkım alındı. Ben deliler gibi dolaşıyorum. Ne yapacağımı şaşırdım. Boşta kaldım, işsizim, şerefim, haysiyetin, sertifikam, ekmeğim elimden alındı. Hani pandemi döneminde kimsenin ekmeği elinden alınmayacaktı. Parmak sallayarak benim sertifikam elimden alındı. Benim arkamda çok büyük bir camia var. Tek tek imza toplayacağım. Ben haysiyetimi geri istiyorum. Kimseden fazla bir şey istemiyorum" ifadelerini kullandı.