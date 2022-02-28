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  4. DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-DUS yerleştirme yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-DUS yerleştirme yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

28.02.2022 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan beklenen açıklama geldi. 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı duyurulurken DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-DUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte Diş Hekimliği Uzmanlık eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-DUS yerleştirme yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

DUS yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri 16 Şubat Çarşamba ile 23 Şubat Çarşamba günü arasında alındı. Tercihte bulunanlar gözü Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'ndan yapılacak açıklamadaydı. ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından konuya ilişkin duyuru yapıldı. Peki DUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı? 2021-DUS yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? Diş Hekimliği Uzmanlık eğitimi giriş sınavı yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde.

DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "2021-DUS Yerleştirme Sonuçları Açıklandı" ifadesine yer verildi.

16 - 23 Şubat 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-DUS) yerleştirme işlemleri tamamlandığı ifade edilirken adayların yerleştirme sonuçlarına 28 Şubat 2022 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM’nin web sitesinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri belirtildi.

2021-DUS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

2021-DUS yerleştirme sonuçları Türkiye Cumhuriyeti Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın 2021 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) Yerleştirme Sonuçları sorgulama ekranından öğrenilebilecek.

DİŞ HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Aaylar, https://sonuc.osym.gov.tr/Sorgu.aspx?SonucID=8404 adresine girerek TC kimlik numaraları ve aday şifresiyle sorgulama yapacaklar.

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ÖSYM Diş hekimi sınav
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