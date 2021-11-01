HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

01.11.2021 22:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale'de kaldırımda dengesini kaybedip düşerken yoldan geçen kamyonun kasasına başını çarpan Ali Sağlam (59), hayatını kaybetti.

Düşerken başını kamyon kasasına çapıp öldü

Olay, saat 15.30 sıralarında Alparslan Türkeş Bulvarı eski Sanayi Sitesi Kavşağı'nda meydana geldi. Trafik ışıklarında kaldırımda bekleyen Ali Sağlam, İ.K. yönetimindeki kamyonun geçtiği sırada dengesini kaybederek düştü.

Sağlam, yere düşerken kafasını kamyonun kasasına ve tekerine çarptı. Kazayı fark etmeyen sürücü yola devam ederken, Sağlam ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Hastanesi'ne kaldırılan Sağlam, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü İ.K. ise polis ekiplerince kent merkezinde gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Bursa'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdiBursa'da zincirleme trafik kazası! 7 araç birbirine girdi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sonu görünmedi! Yollara düştülerSonu görünmedi! Yollara düştüler
PARTNEROrtalık savaş alanına döndü!Ortalık savaş alanına döndü!
18 yaşındaki genç annesine mesaj atan adamı öldürdü18 yaşındaki genç annesine mesaj atan adamı öldürdü
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kırıkkale
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

1 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Görüntüler paylaşıldı! Fotokapana yakalanmışlar

Görüntüler paylaşıldı! Fotokapana yakalanmışlar

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Araç sahiplerine uyarı! 20 bin TL'ye kadar masraf çıkabilir

Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...

Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımda operasyon! Teslim oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.