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Düşmanın korkulu rüyası: Tülütabaklar! Sokaklara çıktılar... İşte Tülütabaklar'ın hikayesi

07.03.2022 22:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için kendilerini baca kurumu ve soba isiyle boyayan, keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan ve değneklerle korkutucu bir görünüme kavuşan debbağlar (tabak, deri işçisi) Tülütabaklar olarak biliniyor. Milli Mücadele dönemindeki önemi oldukça büyük olan ve Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı.

Düşmanın korkulu rüyası: Tülütabaklar! Sokaklara çıktılar... İşte Tülütabaklar'ın hikayesi

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4 gün sürecek ‘Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali’ kapsamında şehrin yerel kahramanı Tülütabaklar şehir turu attı. Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayıp, üzerlerine de keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan takıp ellerine aldıkları değneklerle korkutucu bir görünüm sağlayan ve 'Tülütabak' olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu.

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İŞTE TÜLÜTABAKLARIN HİKAYESİ

Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanına yürüdü.

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25 yıldan bu yana Balıkesir’in kurtuluş günü olan 6 Eylül’de Tülütabak olarak hazırlandığını söyleyen Hasan Işık, "Milli Mücadele döneminde ‘Yunan askerlerini nasıl göndeririz düşüncesi’ sonucunda Tülütabaklar ortaya çıkmış. Bu kıyafetleri giyip, yüzlerine baca kurumu süsürerek güney cephaneliğini ele geçiriyorlar ve Yunan askerlerinden kurtarılmış olunuyor. Bu sene ilk olarak Tülütabak Festivali düzenleniyor. İnşallah geleneksel hale gelir” dedi. (DHA)

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Balıkesir
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