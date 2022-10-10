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Düşük tansiyona ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Tansiyon neden düşer, belirtileri nelerdir?

10.10.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düşük tansiyona sahip olan kişiler ayakta duramama, terleme, baş dönmesi gibi sıkıntılı anlar yaşayabilir. Tek başına bir hastalık olmayan bu durum, tansiyon değerinin 90/60 mmHg'nin altında olması olarak ifade edilir. Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen bazı doğal ve bitkisel yöntemler ile bu sorunu geride bırakmak mümkündür. Düşük tansiyona ne iyi gelir, nasıl geçer?

Düşük tansiyona ne iyi gelir, evde doğal ve bitkisel tedavi ile nasıl geçer? Tansiyon neden düşer, belirtileri nelerdir?

İçindekiler

  • Tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir?
  • Tansiyon neden düşer?
  • Tansiyon kaç olursa düşüktür?
  • Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?
  • Evde tansiyon düşünce ne yapılır?

Kan basıncı değerlerinin düşmesi durumunda ortaya çıkan düşük tansiyon, günlük hayatınızı olumsuz etkileyebilir. Halk arasında tuzlu ayran içilerek dengelenmeye çalışılan düşük tansiyona iyi gelen farklı tedavi yöntemleri merak konusu olur. Evde yapabileceğiniz bazı yöntemlere göz atarak düşük tansiyonun olumsuz etkilerini hayatınızdan çıkarabilirsiniz.

Tansiyon düşüklüğü belirtileri nelerdir?

En sık görülen tansiyon düşüklüğü belirtileri:

  • Bayılma ve fenalık hissi
  • Göz kararması
  • Terleme
  • Yorgunluk
  • Baş dönmesi
  • Bulanık görme
  • Mide bulantısı
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Tansiyon neden düşer?

Gün içerisinde değişkenlik gösterebilen tansiyon değerleri, stres faktörlerinden tüketilen besinlere kadar birçok farklı durum nedeni ile düşebilir. Tansiyon düşüklüğünün nedenleri arasında ön plana çıkanlar; hamilelik, hormonal sorunlar, kalp rahatsızlıkları, dengesiz beslenme, susuz kalma, kan kaybı, vitamin ve mineral eksikliği ve bazı ilaç çeşitleridir.

Tansiyon kaç olursa düşüktür?

Tıbbi literatürde hipotansiyon olarak ifade edilen düşük tansiyon, kan basıncı değerlerinin 90/60 mmHg'nin altında olduğu durumları kapsar. Bu tanım göz önünde bulundurulduğunda 8'e 5 tansiyon normal mi sorusunun cevabı kolaylıkla bulunabilir. 9'a 6 değerinin altında olduğu için 8'e 5 tansiyonun düşük tansiyon olduğu görülür.

Yaşa göre tansiyon değerleri nelerdir?

Yaşa göre tansiyon değerleri uzmanlar tarafından farklı kategorilere ayrılır. En yaygın olanı ise yetişkinlerde 12'ye 8 olarak kabul edilen değerdir. Genç ve çocuklarda normal kabul edilen tansiyon değerleri 70 ile 90 arasıdır.

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Tansiyon düşüklüğüne ne iyi gelir?

Düşük tansiyon tedavisi için öncelikle uzman bir doktora başvurulması tavsiye edilir. Bunun yanı sıra tansiyon düşüklüğüne iyi gelen bazı yöntemlere başvurarak da tansiyonunuzun normal değerlere ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen bazı yöntemler şunlardır:

  • Bol su içmek
  • Tuz tüketimini artırmak
  • Ayağa kalkarken acele etmemek
  • Sıcak ortamlardan kaçınmak
  • Vücudunuzu sıkacak kıyafetler giymemek
  • Yatağın baş kısmını yükseltmek
  • Ağır egzersizler yapmamak
  • Kullanılan ilaçları ve bitkisel takviyeleri gözden geçirmek
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Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen besinler nelerdir?

Düşük tansiyona sahip olan kişiler beslenme alışkanlıklarında yapacakları bazı küçük değişiklikler ile kan basıncını yükseltebilirler. Tansiyon düşüklüğüne iyi gelen besinlere öğünlerinizde yer vererek düşük tansiyon sorununuz varsa bu durumu geride bırakabilirsiniz. Düşük tansiyon durumunda tüketilmesi gereken yiyecek ve içecekler:

Meyve: Sıvı içeriği yüksek olan meyveler, kan basıncının düşmesini önleyen önemli yiyecekler arasındadır.

Tuzlu besinler: Kan basıncını artıran tuzlu besinler arasında turşu, zeytin, tuzlu peynir ön plana çıkar.

Kafein: Kan basıncında geçici bir yükselmeye neden olan kafein tüketimi için çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesi tavsiye edilir.

Sıvı: Su, ayran, soda gibi içecekler ile yeterli sıvı tüketimini sağlamak; düşük tansiyona iyi gelen önemli bir yöntem olarak karşınıza çıkar.

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Evde tansiyon düşünce ne yapılır?

Ani tansiyon düşmesi durumunda yapılması gerekenler şunlardır:

  • Ayaktaysanız yavaşça oturun
  • Bol soğuk su için
  • Bacaklarınızın altına destek koyarak uzanın
  • Kahve veya çay içerek kafein alımı sağlayın
  • Tuzlu içecek veya yiyecek tüketin
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düşük tansiyon
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