HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duvarı delerek internet kafeye giren gençlere ceza yazıldı

Duvarı delerek internet kafeye giren gençlere ceza yazıldı

27.12.2020 22:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Duvarı delerek internet kafeye giren gençlere ceza yazıldı

Bursa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken internet kafeye yan dükkandaki duvarı delerek girip oyun oynayan kişilere ceza yazıldı. Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki bir internet kafede çok sayıda kişinin oyun oynadığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen ekipler, kepenkleri kapalı olan internet kafeden sesler gelmesi üzerine iş yerindekilerden kapıyı açmasını istedi.

Polise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepkiPolise 'Benim vergimle maaş alıyorsunuz' diyen kişiye, Emniyet Müdür Yardımcısı'ndan tepki

Polis ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık ısrarı üzerine kapıyı içeriden açan bir kişi, iş yerinde kimsenin olmadığını, kardeşleriyle sohbet ettiklerini söyledi. İnternet kafeye giren polis ekipleri, içeride yaptığı incelemelerde su dolabının arkasındaki duvarın delinerek yan dükkandan geçiş yapıldığını tespit etti.

Kahvehane olarak işletilen yan dükkana geçen polis ekipleri, burada perde arkasında saklanan gençleri yakaladı.

Polisin kimlik kontrolü yaptığı sırada masa altında saklanan bir kişi ise ekiplerin dikkati sonucu saklandığı yerden çıkarıldı. Gazetecilerin, "Masanın altında neden saklanıyordun?" diye sorduğu genç, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

Ekipler, iş yeri sahibinin de aralarında bulunduğu 31 kişiye ilgili kanuna muhalefet suçundan 3 bin 150'şer lira ceza yazdı.

Bu arada, polis ekiplerinin iş yerine girmesi ve söz konusu kişileri yakalaması saniye saniye kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAşk tam gaz!Aşk tam gaz!
Kahreden olay! Anne öldü, oğlu yoğun bakımdaKahreden olay! Anne öldü, oğlu yoğun bakımda
KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler! KPSS Ortaöğretim puanı 50- 60 - 70'le memur alan yerler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

İntihar etmek için balkondan aşağı sarkan kadın yürekleri ağza getirdi

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türk-İş'ten son toplantı öncesi flaş açıklama

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

Türkiye'de uygulanan Çin aşısında 'yan etki' açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı genelgesi

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilere ikram etti: Bunu yiyene korona gelmez

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

'Öğle yemeği salçalı olsun' dedi, hem dayak yedi hem de işinden oldu

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Korona sandılar! İğrenç olay hastaneye götürülünce ortaya çıktı

Diğer Haberler

Foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Foseptiğe düşen hamile kadın, vinçle kurtarıldı

Nehir köpürdü, vatandaşlar tepki gösterdi

Nehir köpürdü, vatandaşlar tepki gösterdi

Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne öldü, oğlu yoğun bakımda

Kahreden olay! Anne öldü, oğlu yoğun bakımda

Havranlı çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu

Havranlı çoban paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu

5 yıldızlı otelin güvenlik görevlisi Cansu, evin banyosunda ölü bulundu

Kahreden olay! Evinin banyosunda asılı halde bulundu

Yük treni hemzemin geçitte traktöre çarptı: 1 ölü

Tren, traktöre çarptı: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.