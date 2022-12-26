Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! "26. kattan düştü" iddiası

Daha önce, tuvalette veya nehirde bulunan ve hatta bir uçaktan düşerek sağlam kalmayı başaran telefonlar görmüştük. Bu ilginç olaylara şimdi bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Bu kez Çinli bir kadının telefonunun 26. kattan düşmesine rağmen "hayatta kalmayı" başardığı iddia edildi.
Gizmochina'nın hazırladığı haberde yer alan iddiaya göre olay, 18 Aralık'ta Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Ningde şehrinde meydana geldi. Haberde, kadının yanlışlıkla ünlü bir markaya ait akıllı telefonunu düşürdüğü ve "sağ bir şekilde" bulduğu ileri sürüldü. Bir başka iddiaya göre kadın, balkonunda yorganını sererken telefonunu cebinden yanlışlıkla düşürmüştü.
Kadının iddialarını doğrulayan kesin bir kaynak ise yok. Yine de doğru olduğunu varsayarak düşünürsek, iddia edilen hikaye bir dizi tesadüfün birleşimi olabilir.