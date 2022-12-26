Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi! "26. kattan düştü" iddiası

Daha önce, tuvalette veya nehirde bulunan ve hatta bir uçaktan düşerek sağlam kalmayı başaran telefonlar görmüştük. Bu ilginç olaylara şimdi bir yenisi daha eklenmiş gibi görünüyor. Bu kez Çinli bir kadının telefonunun 26. kattan düşmesine rağmen "hayatta kalmayı" başardığı iddia edildi.

26. KATTAN DÜŞEN TELEFON İDDİASI ŞAŞIRTTI!

Gizmochina'nın hazırladığı haberde yer alan iddiaya göre olay, 18 Aralık'ta Çin'in Fujian eyaletinde bulunan Ningde şehrinde meydana geldi. Haberde, kadının yanlışlıkla ünlü bir markaya ait akıllı telefonunu düşürdüğü ve "sağ bir şekilde" bulduğu ileri sürüldü. Bir başka iddiaya göre kadın, balkonunda yorganını sererken telefonunu cebinden yanlışlıkla düşürmüştü.

kattan düşmesine rağmen telefonunun ekranının kırılmadığı, sadece kasasının yıprandığı ve fonksiyonlarında hiçbir şekilde zarar olmadığı öne sürüldü. Eğer bu iddia doğruysa oldukça etkileyici.

Kadının iddialarını doğrulayan kesin bir kaynak ise yok. Yine de doğru olduğunu varsayarak düşünürsek, iddia edilen hikaye bir dizi tesadüfün birleşimi olabilir.

