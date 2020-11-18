Duygu Delen'in ölümüyle ilgili davanın görülmesine başlandı

Batıkent Mahallesi'nde, 13 Ağustos günü meydana gelen olayda, Duygu Delen, erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'ın, 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Mehmet Kaplan tartıştığı kız arkadaşının intihar ettiğini ileri sürerken, Duygu Delen'in cinayete kurban gittiğinin iddia edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet Kaplan, sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme', 'cinsel istismar', 'yağma' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. Hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 32 yıla kadar hapis cezası istenen Mehmet Kaplan'ın yargılanmasına bugün 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ilk duruşmasına Duygu Delen'in avukatları mazeret göstererek katılmazken, sanık Mehmet Kaplan tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Duruşmaya ayrıca Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gaziantep Barosu, Gaziantep Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Kadın Hakları Komisyonu ve Kahramanmaraş Barosu müdahillik talebinde bulunarak, katıldı.

Mahkeme heyetinin iddianameyi okumasının ardından söz alan tutuklu sanık Mehmet Kaplan, ifadesinde, Duygu Delen ile buluşup eve gittiklerini, kıskançlık nedeniyle tartıştıklarını anlattı. Tartışma sırasında elini dolabın camına vurarak yaralandığını ve Duygu'ya tokat attığını söyleyen Kaplan, "Duygu bana hastaneye gitmeyi teklif etti. Sinirliydim ve 5-10 dakika süren tartışmamız sırasında aramızda arbede yaşandı. Bu sırada telefonunu almaya çalışınca kendisine yine tokat attım. Daha sonra elimi yıkamak için banyoya gittiğimde halı düşmesine benzer bir ses duydum. Yeniden döndüğümde, odada Duygu'yu göremeyince balkona çıktım ve yerde olduğunu gördüm. Duygu asla böyle bir şey yapacak bir kız değildi. Rüya mı gerçek mi anlamadım. Böyle bir şey olacağını sanmıyordum, sonra aşağı indim. Duygu hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Yüzünü çevirdim, nabzına baktım. Sonra ambulans geldi" diye konuştu. Mahkeme başkanının, "Duygu ile ayrılık sürecinde evlerinin önüne neden gittin?" şeklindeki sorusuna Kaplan, "Duygu ile giydiği kıyafet nedeniyle tartışıyorduk. Çok açık giyiniyordu. Ondan biraz kapalı olmasını istedim. Bu sırada başka bir erkekle görüştüğü için tartışmıştık. Arabada ensesine vurunca, burnu torpidoya değdi. Annemle birlikte hastaneye götürdük" yanıtını verdi.