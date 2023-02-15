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Duygulandıran anlar! Deprem anında kaçmak yerine bakın ne yaptılar: "Aklımızın ucundan geçmedi"

15.02.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde Kayseri'deki bir hastanedeki hemşireler kaçmak yerine kuvözdeki bebekleri kucaklarına alarak masanın altında korumaya çalıştı. Hemşire Melike Pekşen, "Ben anne değilim ama 10 yıldır bir sürü çocuğum oldu. Zaten taburcu olan ailelerden de bu yanıtı alıyorum. Önceliğim bebeklerin canını kurtarmaktı" dedi. Hemşire Pınar Altıntaş ise sarsıntıda bebekleri bırakarak çıkmanın akıllarından geçmediğini ifade etti.

6 Şubat tarihinde Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğündeki deprem, Kayseri'de de şiddetli şekilde hissedildi. Deprem anında hastanenin Yeni Doğan Yoğun Bakım Servisi'nde kaydedilen görüntülerde hemşireler; kaçmak yerine beşik gibi sallanan kuvözleri tutarak yeni dünyaya gelen bebekleri korumaya çalıştı. Sarsıntının şiddeti giderek artınca bebekleri kucaklarına alan hemşireler, güvenli bölge belirledikleri masanın altına saklanarak depremin geçmesini bekledi.

"ÖNCELİĞİM BEBEKLERİN CANINI KURTARMAKTI"

Korku dolu anları anlatan Hemşire Melike Pekşen, “Gece yakalandığımız depremde panikle bebekler ve çalışma arkadaşlarla masanın altına girmeye çalıştık. Bebekleri kuvözden sağlam bir şekilde indirmeye çalıştık. Depremde bacağımı sakatladım. Ertesi gün de hastaneye muayeneye geldiğimde gündüz olan ikinci depreme yakalandık. İkinci depremde de buradaki arkadaşlarıma yardım etmek zorundaydım. O depremde de yine bebekleri kuvözden sağlam bir şekilde indirmeye çalıştık. Ben anne değilim ama 10 yıldır bir sürü çocuğum oldu. Zaten taburcu olan ailelerden de bu yanıtı alıyorum. Önceliğim bebeklerin canını kurtarmaktı. Özellikle iş arkadaşlarım da aynı yönde hareket etti.

Bu tek başıma yapabileceğim bir şey değildi. Orada panikle bir kurtulma çalışması yaptık. Yani aşağı inmekten ziyade burada bebeklere güvenli bir ortam sağlamaya çalıştık. Bebekleri güvenli bir ortama alıp, onların başına bir şey gelmeden sağlıklı bir şekilde onları korumak istedik” şeklinde konuştu.

"O SARSINTIDA BEBEKLERİ BURADA BIRAKIP ÇIKMAK AKLIMIZIN UCUNDAN GEÇMEDİ"

Sarsıntıda bebekleri bırakarak çıkmanın akıllarından geçmediğini ifade eden Hemşire Pınar Altıntaş ise; "Depremin olduğu gece ben çocuklarımla birlikte evdeydim. İşe geldiğimde öğle saatlerinde deprem oldu. Kendimden ve kendi çocuklarımdan önce buradaki bebekler önemli. O sarsıntıda asla bebekleri burada bırakıp, çıkmak aklımızın ucundan geçmedi. Bu durum anne olmasam da aynı olurdu. İlk sallantıda kuvözleri tuttuk. Bebekler etrafa çarpmasın diye yanımıza aldık. Masanın altına geçtik. Sallantı durana kadar orada bekledik. Çok şükür hiçbir bebeğimize de hiçbir şey olmadı. Buna şükrediyoruz” ifadelerini kullandı.

(İHA)

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