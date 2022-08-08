HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Duymayınca doktora gitti, kulağından çıkanlar şoke etti! 'En az 3 senedir orada'

Duymayınca doktora gitti, kulağından çıkanlar şoke etti! 'En az 3 senedir orada'

08.08.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kulağında duyma problemiyle hastaneye başvuran yaşlı adamın kulağından çıkanlar doktorları şoke etti. Hastanın kulağından ameliyatla kulak çubuklarının ucundaki pamuklar çıkarıldı. Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Suat Turgut, “Kulağını kaşırken pamukların içeride kalması nedeniyle enfeksiyon oluşmuş. Bu pamuklar muhtemelen en az 3 senedir orada" dedi.

Duymayınca doktora gitti, kulağından çıkanlar şoke etti! 'En az 3 senedir orada'

İstanbul Sultangazi'de yaşayan 70 yaşındaki Lütfi Karaka, kulağında duyma problemi başlayınca hastaneye başvurdu. Ameliyata alınan adamın kulağından kulak çubuklarının ucundaki pamuklar çıkarıldı. Pamukların en az 3 senedir kulak içinde kaldığı düşünülürken yaşlı adam "Kibrit çöpü olur ya onunla karıştırdım, bir de pamuk soktum, karıştırdım ama pamuğun içeride kaldığını düşünmedim ki" dedi.

AW684886_04

KULAĞINDA ET GİBİ YAPILAR OLUŞTU

Sultangazi’de yaşayan 70 yaşındaki Lütfi Karaka, 3 yıl önce sağ kulağında işitme kaybı, akıntı gibi sorunlar yaşamaya başladı. Kulağı kaşındıkça kulak çubuğu ve kibrit çöpü ile kulağını karıştırdığı öğrenilen yaşlı adam, bir süre sonra doktora gitti. Damlalar kullanan ve çeşitli tedaviler yaptıran ancak şikayetlerinden kurtulamadığı öğrenilen Karaka, bu kez Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut’un muayene ettiği Karaka’nın kulağında iltihap ve doku tabakasından dışarı doğru sarkarak normal yapılardan farklı olarak büyüyen, et gibi yapılar olarak ifade edilen polip oluştuğu görüldü. Prof. Dr. Turgut, hastası için ameliyat kararı verirken hazırlıklar yapıldı.

AW684886_03

Doktorlar şaşkına döndü! Tırnak makası, çakı, meyve bıçağı... Hepsi midesinden çıktı, tam 158 adetDoktorlar şaşkına döndü! Tırnak makası, çakı, meyve bıçağı... Hepsi midesinden çıktı, tam 158 adet

BÜYÜK ŞOK YAŞADILAR

Ameliyata alınan yaşlı adamın kulağına soktuğu malzemelerin oluşturduğu tahribat giderilirken ameliyata katılan sağlıkçılar, büyük şok yaşadı. Hastanın kulağının kaşınması nedeniyle kullandığı kulak çubuklarının ucundaki pamukların içeride kaldığı ameliyatla ortaya çıktı. Yaşlı adamın kulağında kalan pamuklar doktorlar tarafından temizlenirken ameliyat başarıyla tamamlandı. Operasyonu ekibiyle birlikte gerçekleştiren Prof. Dr. Suat Turgut da hastasının durumunu hakkında bilgi verdi. Kulakta kalan pamukların akıntı gibi şikayetler olmasa belki de fark edilemeyebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Turgut, vatandaşları kulaklarına yabancı cisimler sokmamaları konusunda uyardı.

AW684886_02 (1)

"KAŞINTI VERDİ, BAŞIM AĞRIMAYA BAŞLADI"

Hissettiği kaşıntı sonrası kulağını sıklıkla kulak çubuğu ve kibrit çöpü ile karıştırdığını anlatan 70 yaşındaki Lütfi Karaka, “Kaşıntı verdi, başım ağrımaya başladı, oğlum hastaneye gidelim dedi. Ameliyat sonrası televizyonu açıyorum, bakıyorum, sesini duyuyorum. Eskiden duyamıyordum, buna da hamdolsun. Kibrit çöpü olur ya onunla karıştırdım, bir de pamuk soktum, karıştırdım ama pamuğun içeride kaldığını düşünmedim ki. Sonra o içeride kalınca kulak duymamaya başladı. İltihap başımı ağrıtmaya başladı, neden çünkü kulak hava almıyor. Kulakları pamukla kaşımasınlar, yarın öbür gün sağır olurlar” dedi.

AW684886_01 (1)

70 yaşındaki hastasına gerçekleştirdiği operasyon hakkında bilgi veren Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Suat Turgut, “Olay kronik olduğu için değişik hekimlere gitmiş, ameliyat endikasyonu konmuş. Yapılan incelemelerinde kulak kemiğinin dış kısımlarında erozyon, erime görüldü. Büyük, kulak yolundan dışarı taşan bir polibi vardı. Muayenede orada sadece iltihap, akıntı ve polip görülüyordu, başka bir şey yoktu. Sonra polibini almak için hastamızı ameliyat etmeye karar verdik. Enfeksiyonun kaynağı muhtemelen bu kulak pamuklarıydı. Kulak kaşıntısı nedeniyle kulağı kaşırken pamukların içeride kalması, unutulması nedeniyle enfeksiyona bağlı polip oluşmuş. Polip oluştuğu için gittikleri hekimler o pamukları görememişler. Dolayısıyla iyileşmeyen kulak akıntısı ve işitme azlığı devam etmiş. Biz ameliyatla o pamukları çıkarttık, kulak zarını iç kulağa doğru yapıştırmıştı onu kaldırdık, tamir ettik. İltihaplı dokuları temizledik ve hastamız sağlığına kavuştu” ifadelerini kullandı.

"MUHTEMELEN 2-3 SENEDİR ORADA UNUTULMUŞ"

Yabancı cisimlerin kulağa sokulmaması gerektiğine dikkat çeken ve uyarılarda bulunan Prof. Dr. Turgut, “Bu pamuklar yaygın olarak kullanılıyor, havuza, denize giriyoruz, girdiğimizde kulak yolunu kısmi tıkayan kirler suyla maruziyet sonucu şişiyorlar. Bunlar da kulağı kapatabiliyor, bu sefer de kulağı açmak için değişik yabancı cisimler, kulak pamukları sık kullanılıyor. Bu pamuklar bazen o çubukların ucundan kulak yoluna düşüyorlar. Hasta fark etmiyor, orada uzun süre kalıyor. Bu hastamızda olduğu gibi kalınca iltihaba neden olabiliyor. İnsanlar kulakları kaşındığında yine aynı şekilde bu pamuklu çubuklara çok müracaat ediyorlar. O da büyük risk taşıyor, iltihaba neden olabiliyor. Kulak çubuklarını mümkün olduğunca kullanmamak gerekiyor. Hastamızın işitme bozukluğu düzelecek inşallah, kulak pamuklarını çıkarttığımız için oradaki iltihap problemleri de çözülmüş oldu. Kaslarının üzerindeki zardan alıp o eriyen kısımları kapladık, kapattık. Bu pamuklar muhtemelen 2-3 senedir orada unutulmuş. Zaten hastanın şikayetleri 2 senedir var, tahminimizce ondan bir 6 ay 1 sene önce orada kaldığını düşünürsek pamuklar en az 3 senedir orada. Kulağından akıntı gelmese ‘işitme azlığım var yaşa bağlı’ diyecek, öyle gidecek ama kulağı akmaya başlayıp polip oluşunca doktora müracaat etti. Vatandaşlar, kulaklarına kibrit çöpü, anahtar, kulak pamuğu gibi yabancı cisimler sokmasınlar. Banyodan sonra kurulayıp temizleyebilirler, içeri sokmamak gerekir” dedi.

"DUYMASI YÜZDE 100'LERDEN YÜZDE 10-20'LERE DÜŞTÜ"

Babasının yaşadığı duruma ilişkin konuşan Ahmet Karaka,“Üzerinde pamuk olan parçalarla babam kulaklarını temizlemiş. Ancak bunları biraz ileri itmiş. Kulaklarında kalan pamuk iltihaba neden olmuş, daha önce hastanelere götürdük ama bu pamuk epey ileriye gittiği için görünmedi ve iltihap yaptı. İltihap da babama baş ağrısı yaptı. Pamukları çıkarttılar, iltihabını temizlediler. Buradan insanlara da sesleniyoruz; lütfen dikkat edin. Babam elinde olmayan nedenlerden dolayı kaşıdıkça herhalde kendini rahat hissettiğini sanıyordu. Kibritin uç tarafını da orada bırakmış, ucu burada kalarak ağaç nasıl kök yaparsa bir kök yapmış ama temizlendi. Duyması yüzde 100’lerden yüzde 10-20’lere düştü, cihaz takması gerekiyor. Olumsuz, ağır sonuçları oluyor. Ameliyat oluyorsunuz, sağlığınızdan oluyorsunuz. Hayvancılık yapıyorum Rize Bölgesi’nde yaşıyorum. Kurbanlık hayvanları getirmiştim buraya babamın ameliyatı vardı, dedim ki ameliyatını yaptıralım ondan sonra dönerim. Yaptırdık döneceğiz” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!2.5 yaşındaki Müslüme'nin ölümünde mide bulandıran gerçek!
10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar10 yıl önce işlenen 3 cinayette katiller en yakınlarındaki çıktı! Konut kredisi çekip Suriye'ye gittiler... Film gibi operasyonla yakalandılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan uyuşturucuyla mücadele açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

Otomobilde yeni sorun! Kredi ve faizler…

TOGG için satış netleşmeye başladı

TOGG için satış netleşmeye başladı

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Plajı karıştıran olay! Dayaktan kurtulmak için denize kaçtı ama...

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Çok konuşulacak KPSS iddiası! 'Operasyonu orada yaptılar'

Fazıl Say'dan aday önerisi!

Fazıl Say'dan aday önerisi!

Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

Yer: İstanbul! Önce ateşe verdiler sonra silah sesleri duyuldu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Sevgilisine benzin döktü! Ateşe vererek derisini eritti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

İştahı bastırır, göbek yağını eritir, iç organlardaki yağları parçalar...

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sadece iç çamaşırıyla metroya bindi! Görenler inanamadı

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.