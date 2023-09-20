HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Düzce'de bulundu, büyük heyecan yarattı! 'Büyük İskender'e ait olduğu anlaşılınca müzeye teslim edildi

Düzce'de bulundu, büyük heyecan yarattı! 'Büyük İskender'e ait olduğu anlaşılınca müzeye teslim edildi

20.09.2023 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'de, Konuralp Antik Kenti'nde arkeologlar tarafından yapılan kazıda bir portre başı bulundu. Tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu tespit edildi. Kazıda bulunan eser müzeye teslim edildi.

Düzce'de bulundu, büyük heyecan yarattı! 'Büyük İskender'e ait olduğu anlaşılınca müzeye teslim edildi

Düzce'de Konuralp Antik Kent kazı alanında 4 yıldır uzman arkeologlar tarafından yapılan kazı çalışmaları devam ediyor. Kazı çalışmaları kapsamında antik tiyatronun büyük bölümü gün yüzüne çıkarılırken, üst kısımda yürütülen kazılarda ise Apollon heykelinin başı ve Medusa başı gibi tarihi kalıntıların benzerlerine rastlandı.

2840041109590ec67bd0c59ae922a1f6

BÜYÜK İSKENDER'İN PORTRE BAŞI BULUNDU

Konuralp Antik Tiyatro kazı alanında yapılan kazılarda antik tiyatro alanının üst kısmında toprak içinde bir portre başı olduğunun belirlenmesinin ardından arkeologlar tarafından titiz bir kurtarma kazısı yapıldı. Kazı alanından çıkarılan eserle ilgili tarih uzmanları ile Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan incelemede, portre başının Makedonya Kralı Büyük İskender’e ait olduğu tespit edildi. 23 santimetre büyüklüğündeki eserin milattan sonra 2’nci yüzyılda Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Tarihi eser Konuralp Müzesine gönderildi. (DHA)

Mynet'i Whatsapp kanalından takip edin!

a7b6a26ad0a7659e250265ab3fd422af

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan'dan kritik mesaj! Bir kez daha ifade ettiErdoğan'dan kritik mesaj! Bir kez daha ifade etti
Zaferi dünyaya bu sözlerle ilan etti! Aliyev'den tarihe geçen konuşmaZaferi dünyaya bu sözlerle ilan etti! Aliyev'den tarihe geçen konuşma
Rehin aldığı annesine dehşeti yaşattı! "Boğazımı keserdi" Rehin aldığı annesine dehşeti yaşattı! "Boğazımı keserdi"
Anahtar Kelimeler:
Düzce büyük iskender

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Skandal görüntüler! 20 yaşındaki adamın önce önünü kesip tecavüz etti

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Rahatlık ve tarz bir arada! Camper ayakkabıda 1900 TL indirim

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Skandal görüntülere inceleme! Ağaca bağlanarak aç ve susuz bırakıldılar

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Binlerce lira değerinde! Istakoz sipariş etti... Davranışıyla restorandakileri şaşkına çevirdi

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Sonbaharı tarzınıza yansıtın! Only Sons'ta %75'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.