Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Düzce son yılların en büyük sel felaketlerinden birini yaşadı. Düzce'yi vuran sel ve heyalan'da Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nden 7 kişi kayboldu. Kaybolanların dördünün çocuk olduğu öğrenildi.

Kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatığında bulundu. Bir kadına ait ceset sağlık ekiplerine teslim edildi. Cesedin 42 yaşındaki Fatma Töngel'e ait olduğu belirtildi.

Cumayeri, Gölyaka ve Akçakoca ilçelerinde metrekaraye 24 saatte 200 kilogramın üzerinde yağış düştü.

Sel felaketinin en şiddetli yaşandığı, Esmahanım köyündeki bir evin dere yatağına yıkılışı ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

