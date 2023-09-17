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Düzensiz göçmenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

17.09.2023 12:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'dan Gaziantep'e güvenlik görevlileri nezaretinde götürülen düzensiz göçmenleri taşıyan midibüs kaza geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan 5 düzensiz göçmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düzensiz göçmenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van'da, İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan ve güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülen kaçak göçmenlerin içinde olduğu midibüs, virajda şarampole yuvarlandı. Kazada 7 polis, 2 şoför, 17 göçmen olmak üzere 26 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan 5 göçmen yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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ÇOK SAYIDA DA YARALI VAR

Kaza, saat 03:00 sıralarında Van-Hakkari kara yolunun Kaymakamlık Çeşmesi mevkinde meydana geldi. Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan kaçak göçmenler, güvenlik görevlileri nezaretinde Gaziantep'e götürülmek üzere yol çıktı. Kaçak göçmenlerin içerisinde bulunduğu midibüs, sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. Kazada 7 polis, 2 şoför ve 17 kaçak göçmen yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere ulaştırıldı. Yaralı göçmenlerden 5'i hayatını kaybetti.

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VALİLİK DETAYLARI PAYLAŞTI

Konuya ilişkin Van Valiliği'nden yapalan açıklamada, "İlimiz Edremit ilçesi Gürpınar yolu istikameti Çeşmeli mevkiinden Kurubaş Geri Gönderme Merkezi'nden Gaziantep iline düzensiz göçmen taşıyan otobüsün sürücüsü, virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlanması sonucu kaza meydana gelmiştir. Olayın öğrenildiği ilk andan itibaren UMKE , AFAD, Jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerimiz olay yerine sevk edilmiş. Kazada ilk belirlemelere göre, 7 polis memuru, 2 şoför ve 17 düzensiz göçmen olmak üzere 26 kişi yaralanmıştır. Yaralılar çevre hastanelere sevk edilmiş olup, 5 düzensiz göçmen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili valiliğimiz tarafından idari soruşturma açılmış, adli tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz" denildi. (DHA)

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trafik kazası Van göçmen

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