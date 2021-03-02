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DxOMark Samsung Galaxy S21 Ultra'yı puanladı, tartışmalar başladı!

02.03.2021 12:08 | Son Güncelleme:
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DxOMark Samsung Galaxy S21 Ultra'yı puanladı, tartışmalar başladı!

Samsung Galaxy S21 Ultra kamera testi, DxOMark tarafından yayınlandı. Test ekibi, Samsung'un en gelişmiş amiral gemisine ilginç bir puan verdi. Öyle ki Galaxy S21 Ultra DxOMark puanı ile selefi Galaxy S20 Ultra'ya yaklaşamadı.

DxOMark test ekibi, bugüne dek yüzlerce akıllı telefonun kamera performansını test etti. Bu telefonların arasında Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Huawei Mate 40 Pro+ ve iPhone 12 Pro Max gibi premium sınıfa hitap eden cihazlar yer aldı. Bu sınıfa, ocak ayındaki Galaxy Unpacked 2021 tanıtımı sonrası Samsung Galaxy S21 Ultra da eklendi. Güney Koreli teknoloji şirketi, en yeni amiral gemisinin genel performansında değişiklikler yaptığı gibi kamera performansında da geliştirmeler yaptı. Pek çok kişi ise Samsung'un yaptığı geliştirmeleri daha detaylı bir şekilde görebilmek adına Galaxy S21 Ultra DxOMark incelemesinin sonucunu bekliyordu. Nitekim DxOMark Galaxy S21 Ultra incelemesini tamamladı ve Galaxy S21 Ultra'nın DxOMark sonucunu paylaştı.

İŞTE SAMSUNG GALAXY S21 ULTRA'NIN DXOMARK PUANI

Galaxy S21 Ultra'nın Exynos işlemcili sürümü, DxOMark'tan fotoğraf yetenekleriyle 128 puan, zoom yetenekleriyle 76 puan, video yetenekleriyle ise 98 puan aldı. Genel ortalamada ise Galaxy S21 Ultra DxOMark'tan 121 puan almayı başardı. Ancak bu puan, çoğu kişiyi bir hayli şaşırttı. Zira Android işletim sistemine sahip akıllı telefonun selefi olan Galaxy S20 Ultra, aynı testten 126 puan almıştı. Diğer bir deyişle Galaxy S21 Ultra selefini geçemedi.

Galaxy S21 Ultra DxOMark

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DXOMARK'A ELEŞTİRİ YAĞMURU

DxOMark Galaxy S21 incelemesi sonrası Twitter hesabı üzerinden eleştiri yağmuruna tutuldu. Bazı Twitter kullanıcıları, DxOMark'ın puanlamasına güvenmediğini söyledi. DxOMark ise akıllı telefonların bilime dayalı olarak test edildiğini belirtti ve test sürecini anlatan detaylı inceleme yazısını kullanıcılarla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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