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DYP'de 'Tansu Çiller' krizi! Toplu istifayı böyle duyurdular: "Hanımefendinin geleceğini bekliyorduk, engel olmaya çalıştılar"

02.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğruyol Partisi'nde (DYP) eski Başbakan ve DYP Genel Başkanı Tansu Çiller çerçevesinde yaşandığı öne sürülen gelişmelerden dolayı Sivas İl Başkanı Mehmet Bölük, yönetimi ile birlikte istifa etti. Bölük, toplu istifaya ilişkin açıklamasında Tansu Çiller'in partinin genel başkanlığına geleceği beklentilerinde olduklarını açıkladı. Çiller'e engel olunmaya çalışıldığını ileri süren Bölük, bunun gerekçesi olarak parti içindeki "siyasi anlaşmazlıkları" gösterdi.

DYP'de 'Tansu Çiller' krizi! Toplu istifayı böyle duyurdular: "Hanımefendinin geleceğini bekliyorduk, engel olmaya çalıştılar"

DYP Sivas il ve ilçe teşkilatlarında 'Tansu Çiller' beklentisi gerçekleşmeyince yaklaşık 70 kişi toplu halde istifa etti. İl Başkanı Mehmet Bölük, istifayla ilgili açıklama yaparken siyasetin gündeminde ses getirecek iddialar öne sürdü. "Mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmedikleri ve yönetimin Sivas’ı görmezden geldiği için" istifa ettiklerini belirten Bölük, Tansu Çiller'le ilgili parti içinde yaşananlar hakkında dikkat çeken ifadeler de kullandı.

70 KİŞİ AYRILDI

Kentte faaliyet gösteren bir restoranda düzenlediği basın toplantısıyla istifasını duyuran Bölük, mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmedikleri için ve Sivas’ın görmezlikten gelinmesi dolayısıyla yaklaşık 70 kişinin DYP’den ayrıldığını söyledi.

"HANIMEFENDİNİN GENEL BAŞKAN OLARAK GELECEĞİ BEKLENTİSİNDEYDİK"

Bölük; yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

  • “Bilindiği üzere yaklaşık bir yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğum Doğruyol Partisi Sivas İl Başkanlığı görevini sürdürmekteydim. Yaşanan süreç içerisinde eski genel başkanımız ve Başbakanımız Tansu Çiller hanımefendinin partimizde genel başkan olarak geleceği beklentisindeydik. Bizler de sayın eski Genel Başkanımız ve Başbakanımızın geçmişteki siyasi tecrübelerinden faydalanarak şehrimize ve ülkemize yararlı işler yapmak ümidindeydik.

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"ÇİLLER'E ENGEL OLMAYA ÇALIŞIYORLAR"

  • Yalnız eski Genel Başkanımız ve Başbakanımız Tansu Çiller’in partimizin başına geçeceği yönünde söylentilerin gerçeği yansıtmadığı ve kendisine engel olmaya çalışanların olduğunu ne yazık ki gördük. Yaşanan bu durumun ise partimizin genel merkezinde siyasi anlaşmazlık yüzünden olduğu üzülerek öğrendik. DYP Sivas il yönetimi ve teşkilatı olarak eski Genel Başkanımız ve Başbakanımız Tansu Çiller, hanımefendinin parti başına geçmemesi bizleri de derinden üzmüştür.

"SİVAS GÖRMEZDEN GELİNDİ"

  • Bizler de mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmediğimiz ve Anadolu şehri olan Sivas’ı görmezden geldikleri için Doğruyol Partisi Sivas il ve ilçe teşkilatları olarak yapmış olduğumuz istişareler neticesinde İl Başkanlığı görevinden ve yönetim olarak DYP parti üyeliğimizden topluca istifa ettiğimizi kamuoyuna duyurmak isterim.

  • Sivas genelinde il yönetimimiz, merkez ilçe yönetimimiz ve 3 tane ilçemizle birlikte istifa ettik. Bu sayı da yaklaşık 70 kişi.”
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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tansu Çiller DYP Doğru Yol Partisi

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