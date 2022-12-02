DYP'de 'Tansu Çiller' krizi! Toplu istifayı böyle duyurdular: "Hanımefendinin geleceğini bekliyorduk, engel olmaya çalıştılar"

DYP Sivas il ve ilçe teşkilatlarında 'Tansu Çiller' beklentisi gerçekleşmeyince yaklaşık 70 kişi toplu halde istifa etti. İl Başkanı Mehmet Bölük, istifayla ilgili açıklama yaparken siyasetin gündeminde ses getirecek iddialar öne sürdü. "Mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmedikleri ve yönetimin Sivas’ı görmezden geldiği için" istifa ettiklerini belirten Bölük, Tansu Çiller'le ilgili parti içinde yaşananlar hakkında dikkat çeken ifadeler de kullandı.
Kentte faaliyet gösteren bir restoranda düzenlediği basın toplantısıyla istifasını duyuran Bölük, mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmedikleri için ve Sivas’ın görmezlikten gelinmesi dolayısıyla yaklaşık 70 kişinin DYP’den ayrıldığını söyledi.
Bölük; yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
Bizler de mevcut yönetimin çalışmalarını yeterli görmediğimiz ve Anadolu şehri olan Sivas’ı görmezden geldikleri için Doğruyol Partisi Sivas il ve ilçe teşkilatları olarak yapmış olduğumuz istişareler neticesinde İl Başkanlığı görevinden ve yönetim olarak DYP parti üyeliğimizden topluca istifa ettiğimizi kamuoyuna duyurmak isterim.
(İHA)