HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Kamu
  4. e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapılır mı?

e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapılır mı?

12.04.2023 02:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ölmüş olan ya da kanunen kayıp olduğu kabul edilen kişilerin yakınlarına onlara ait borçlar, para, mal ya da her türlü taşınır taşınmaz kalabilir. Kalan her türlü mülk ya da para tereke olarak adlandırılır. Ölen kişinin yakınları olan mirasçılar arasında tereke paylaşımı, miras kanununun gerektirdiği şekilde yapılır. Mirasçılar da yasal ya da atanmış olarak sınıflandırılmıştır. e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapılır mı?

e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapılır mı?

Kanunen mirasçı kabul edilen kişilerin her biri mirasçılık belgesinde görünür. Yasal ya da atanmış olan mirasçılara kalan tüm mallar da bu belge de yer almaktadır. Mirasçılık belgesinin bir diğer adı da veraset ilamıdır. Bu belgeyi alabilmek için talepte bulunulmalıdır. Ancak talep etmenin de bazı koşulları vardır. Bu koşullar şunlardır:

  • Kanuni olarak muris kabul edilen kişinin resmen ölmüş ya da gaip olarak kaydedilmiş olması gerekir.
  • Belgeyi talep etme hakkı olan, kanunen mirasçılığı kabul edilen yasal mirasçı olan kişiler tarafından talep edilmelidir.
  • Talep etmeden önce tüm mirasçıların bulunmuş olması gerekir.
  • Miras sözleşmesi ya da vasiyetname varsa bu belgelere bir ay içinde herhangi bir itiraz yapılmamış olması gerekir.

Boşanmış olan eşler, reddi miras yapmış olan kişiler, ölüme bağlı olan tasarruflarda mirastan açıkça muaf tutulmuş olan, yedek mirasçı olarak adlandırılan ve mirasın geçmesinden daha önce başvuru yapan, miras hakkı kanunen bulunmayan kişiler mirasçılık belgesi alamaz ve bu belgeyi talep edemez.

İlginizi Çekebilir

Mirasçılık belgesi nereden ve nasıl alınır?

Mirasçılık belgesi nereden ve nasıl alınır?

 Mirasçılık belgesi nedir?

Mirasçılık belgesi nedir?

Mirasçılık belgesi ile veraset ilamı aynı şey mi?

Mirasçılık belgesi ile veraset ilamı aynı şey mi?

 Yabancıların miras hakkı nedir?

Yabancıların miras hakkı nedir?

e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesi yalnızca başvuru yapılan noterliklerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden alınabilmektedir. Bazı özel durumlarda noterliklerin de mirasçılık belgesi verme yetkisi bulunmayabilir. Bu nedenle en garanti kabul edilen yer sulh hukuk mahkemeleridir. Mirasçılık belgesi talebi yalnızca noterliklerden ve sulh hukuk mahkemelerinden, talep etme yetkisi olan kişiler tarafından yapılabilir.

İnternet üzerinden, sanal ortamda, e-Devlet hesabı üzerinden mirasçılık belgesi temin edilemez. e-Devlet mirasçılık sorgulaması yapılabilir ancak mirasçılık belgesi alınamaz. e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapabilmek için kişisel kimlik bilgisi ve şifre kullanılarak internet sitesine ya da e-Devlet mobil uygulamasına girilir. Arama kısmına veraset ilamı sorgulama yazıldıktan sonra açılan sayfada tüm bilgiler görüntülenebilir.

İlginizi Çekebilir

Miras davası nedir?

Miras davası nedir?

Mirasta mal paylaşımı nedir?

Mirasta mal paylaşımı nedir?

Miras nedir?

Miras nedir?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşı hesaplama formülü nedir? Emekli maaşı hesaplama formülü nedir?
CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!
AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'
Anahtar Kelimeler:
miras miras paylaşımı

En Çok Okunan Haberler

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Kapalıçarşı, banka, ekran üçgeni! Altın fiyatları için İslam Memiş’ten uyarı

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Elazığ'da korkutan deprem!

Elazığ'da korkutan deprem!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Ekrem İmamoğlu’nun konuştuğu o anlar Dilek İmamoğlu'nu korkuttu!

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

Maç sonu isyan: 'VAR bunu nasıl göremez!'

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

ORC’den Erzincan anketi! Mustafa Sarıgül vekil olabilecek mi? Sürpriz sonuçlar var…

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

772 web kamerasını hackledi! Müstehcen görüntüleri kaydetti

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Görevlinin izlediği +18 görüntüler cama yansıyınca...

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Dünyaca ünlü isim evinde ölü bulundu

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Bayram fırsatlarını kaçırmayın! Modadan elektroniğe binlerce üründeki indirimleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.