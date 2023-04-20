e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır? e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapılır mı?

Kanunen mirasçı kabul edilen kişilerin her biri mirasçılık belgesinde görünür. Yasal ya da atanmış olan mirasçılara kalan tüm mallar da bu belge de yer almaktadır. Mirasçılık belgesinin bir diğer adı da veraset ilamıdır. Bu belgeyi alabilmek için talepte bulunulmalıdır. Ancak talep etmenin de bazı koşulları vardır. Bu koşullar şunlardır:

Kanuni olarak muris kabul edilen kişinin resmen ölmüş ya da gaip olarak kaydedilmiş olması gerekir.

Belgeyi talep etme hakkı olan, kanunen mirasçılığı kabul edilen yasal mirasçı olan kişiler tarafından talep edilmelidir.

Talep etmeden önce tüm mirasçıların bulunmuş olması gerekir.

Miras sözleşmesi ya da vasiyetname varsa bu belgelere bir ay içinde herhangi bir itiraz yapılmamış olması gerekir.

Boşanmış olan eşler, reddi miras yapmış olan kişiler, ölüme bağlı olan tasarruflarda mirastan açıkça muaf tutulmuş olan, yedek mirasçı olarak adlandırılan ve mirasın geçmesinden daha önce başvuru yapan, miras hakkı kanunen bulunmayan kişiler mirasçılık belgesi alamaz ve bu belgeyi talep edemez.

e-Devlet mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesi yalnızca başvuru yapılan noterliklerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden alınabilmektedir. Bazı özel durumlarda noterliklerin de mirasçılık belgesi verme yetkisi bulunmayabilir. Bu nedenle en garanti kabul edilen yer sulh hukuk mahkemeleridir. Mirasçılık belgesi talebi yalnızca noterliklerden ve sulh hukuk mahkemelerinden, talep etme yetkisi olan kişiler tarafından yapılabilir.

İnternet üzerinden, sanal ortamda, e-Devlet hesabı üzerinden mirasçılık belgesi temin edilemez. e-Devlet mirasçılık sorgulaması yapılabilir ancak mirasçılık belgesi alınamaz. e-Devlet üzerinden mirasçılık ve veraset sorgulaması yapabilmek için kişisel kimlik bilgisi ve şifre kullanılarak internet sitesine ya da e-Devlet mobil uygulamasına girilir. Arama kısmına veraset ilamı sorgulama yazıldıktan sonra açılan sayfada tüm bilgiler görüntülenebilir.