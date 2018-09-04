E-devlet üzerinden KYK yurt başvurusu nasıl yapılır? KYK yurt ücretleri ne kadar? (KYK yurt başvuru kılavuzu)

KYK yurt başvuruları dün başladı. Başvurular 3 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan KYK yurt başvuruları, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine e-Devlet üzerinden alınacak ve 10 Eylül Pazartesi günü saat 23.59’da sona erecek. E-devlet şifreniz, e-imza, mobil imza ve internet bankacılığı ile e-devlete giriş yaparak KYK yurt başvurunuzu yapabilirsiniz. Ücretsiz olan bu işlemi nasıl yapacaksınız adım adım anlatımı haberimizde. E-DEVLET ÜZERİNDEN KYK YURT BAŞVURU İŞLEMLERİ Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-Devlet şifresi alması veya diğer e-Devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olması gerekiyor. Yurtlara başvuru tarihi ve başvuruların sonuçlanmasıyla ilgili her tür bilgiye Kurumun resmi internet adresinden (yurtkur.gsb.gov.tr) ulaşabilirsiniz. 1 - SİSTEME GİRİŞ KYK yurt başvurusunu e-devlet üzerinden yapabilmek için ilk olarak sisteme giriş yapmanız gerekiyor. http://www.turkiye.gov.tr adresine tıklayarak şifreniz ile giriş yapınız.

2 - YURT BAŞVURU SAYFASINA ERİŞİM İkinci adım olarak yurt başvurusu yapmak için e-devlet üzerinden KYK sayfasına erişmeniz gerekiyor. Bunun için e-hizmetler kısmında “Gençlik ve Spor Bakanlığı” altında

bulunan “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak veya arama kutusuna hizmet adının içinde geçen kelime veya kelimeleri yazıp arama tuşuna bastıktan sonra, gelen listedeki “Yurt Başvurusu” bağlantısına tıklayarak ya da direkt olarak https://www.turkiye.gov.tr/kyk-yurt-başvurusu linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz. 3 - KYK YURT BAŞVURU SAYFASI Yukarıdaki işlemleri yaparak ulaştığınız sayfada bilgilendirme metnini göreceksiniz. Bu metni iyice okuduktan sonra kabul ediyorum kutucuğunu işaretleyerek devam ediniz. 4 - KİMLİK BİLGİLERİNİ DOĞRULAMA Bu adımda açılan ekranda size ait bilgiler görünecektir. Devam et tuşuna basmadan önce bilgileri kontrol ediniz ve sonra “Kimlik bilgilerimin doğruluğuna ait sorumluluğu üzerime aldığımı kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. Eğer gözüken bilgilerde bir değişiklik var ise profilim kısmında güncelleyebilirsiniz.

5 - KYK YURT BAŞVURU ALANI Böylece öğrenim bilgilerinizin olduğu sayfaya geldik. Burada başvuru alanı iki seçenekten oluşur. Bu seçenekler ÖSYM ve Ara Sınıf. Eğer üniversiteye yeni kazandıysanız yani 2018 YKS ile yükseköğretim programına yerleştiyseniz ÖSYM seçeneğini, eğer okula devam ediyorsanız Ara Sınıf seçeneğini işaretlemeniz gerekiyor. Bu seçenekler sonrasında başvuru türü karşısına çıkacak. ÖSYM olarak işaretleyenler için tek bir seçenek olarak "Önlisans ve Lisans", Ara Sınıf işaretleyenleri ise Önlisans ve Lisans olarak iki ayrı seçenek çıkacak. “Seçtiğim öğrenim bilgilerinin doğruluğunu onaylıyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam ediniz. 6 - HATA DURUMUNDA Bir önceki maddede yer alan öğrenim bilgilerinizin hatalı olması durumunda yurttan kaydınız silinir. Bunun için o sayfada yer alan bilgileri iyice gözden geçirmeniz gerekiyor. Böylece sonraki adımda karşısınıza çıkan “Okul/Fakülte/Bölüm/Sınıf bilgilerimde hata olduğu takdirde yurtta kayıtlı kaldığım günlerin ücretini ödeyerek yurttan kaydımın silinmesini kabul ediyorum” kutucuğunu işaretleyerek işleme devam edebilirsiniz.

7 - İLETİŞİM BİLGİLERİ Bu adımda karşınıza güncel iletişim bilgileriniz çıkacaktır. Bu sayfadaki bilgileri de iyice kontrol etmeniz gerekmektedir. Eğer bir değişiklik veya yanlışlık var ise profilim kısmında güncelleyerek bir sonraki işlem için devam et tuşuna basabilirsiniz. 8 - ÖZÜR DURUMU Bu sayfada eğer ki özel ve özür durumunuz var ise uygun olanı seçerek işleme devam edebilirsiniz. Beyan ettiğiniz özel ve özür durumunu belgelendirmeniz gerekmektedir. Şehit çocuğu, Gazi çocuğu veya Gaziler önceliklerinden herhangi birini seçmeniz halinde, hangi kanun kapsamında hak sahipliği kazandığınıza dair kanun maddesini

işaretlemeniz gerekmektedir. Ayrıca;

• Sosyal Güvenlik Kurumu ya da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından temin edeceğim öncelik belgesini Yurt Müdürlüğünde barınmaya başlayacağım tarihte

idareye ibraz etmem gerektiğini biliyorum. • Belgeyi barınacağım Yurt Müdürlüğüne ibraz etmediğim takdirde kayıtlı kaldığım günlerin bedelini ödeyerek yanlış beyandan kaydımın silinmesini kabul ediyorum.

Bilgilendirme seçeneklerini de onaylamanız gerekmektedir.

9 - NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ Bir sonraki adımda karşınıza çıkan sayfada nüfus kayıt örneğiniz görülecektir. Bilgilerin doğru olup olmadığını kontrol ettikten sonra size uygun olanları seçerek devam tuşuna basabilirsiniz. 10 - ÖN İZLEME SAYFASI KYK yurt başvurusu için bu adıma kadar işaretlediğiniz bilgiler sonucunda bir ön izleme sayfası açılacaktır. Bilgilerinizi bir kez daha kontrol ederek "Başvur" tuşuna basarak devam ediniz. 11 - BAŞVURU NUMARASI KYK yurt başvurusunu e-devletten tamamlamış oldunuz. Bu sayfada size verilecek olan başvuru numaranızı not alınız. Aynı zamanda bu sayfası isterseniz yazdır tuşu ile yazdırabilirsiniz. Yurt başvuru sonuçlarını kyk.gov.tr adresinden takip edebilirsiniz. KYK YURT BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ KYK YURT ÜCRETLERİ NE KADAR? Kredi ve Yurtlar kurumu 81 il, 152 ilçe ve 2 yurtdışında olmak üzere 500'den fazla yurtta, hizmet veriyor. Yurtlarda aylık ücret ödenerek barınılır. Yurdun fiziki yapısı ve barınma durumuna göre farklı yurt ücreti uygulanmaktadır. Standart v e özel nitelikli yurtlar olmak üzere iki tip yurt bulunur. Yaz okulu veya stajı için kalmayacaksanız Temmuz ve Ağustos ayı yurt ücretlerini ödemiyorsunuz.