E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte adım adım seyahat izin belgesi alma yöntemi...

Yarın itibariyle başlayacak tam kapanma öncesi seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, seyahat belgesinin nasıl alınacağını sorgulamaya koyuldu. Seyahat edebilmek için mutlaka gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefondan alınabilmekte. Peki E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET VE TELEFONDAN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tam kapanma ile birlikte seyahat etmek için gerekli olacak Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Belge, ayın zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilmekte.

Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz ve "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

Seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar ya da havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından kabul ediliyor.