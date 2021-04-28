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E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte adım adım seyahat izin belgesi alma yöntemi...

28.04.2021 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma süreci yarın saat 19:00 itibariyle başlıyor. Kısıtlamalar öncesi seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, bu işlemi nasıl yapacaklarını merak edip araştırıyor. Yasaklarda seyahat edebilmek için gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefondan alınabiliyor. Peki E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte adım adım seyahat izin belgesi alma yöntemi...

E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte adım adım seyahat izin belgesi alma yöntemi...

Yarın itibariyle başlayacak tam kapanma öncesi seyahat izin belgesi almak isteyen vatandaşlar, seyahat belgesinin nasıl alınacağını sorgulamaya koyuldu. Seyahat edebilmek için mutlaka gerekli olan seyahat izin belgesi E-Devlet ve telefondan alınabilmekte. Peki E-Devlet ve telefondan seyahat izin belgesi nasıl alınır?

E-DEVLET VE TELEFONDAN SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Tam kapanma ile birlikte seyahat etmek için gerekli olacak Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Belge, ayın zamanda Alo 199 iletişim hattı üzerinden de talep edilebilmekte.

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Öncelikle T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra açılan sistem üzerinden yeni başvuru linkine tıklamalısınız.

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Daha sonra açılan sekme üzerinden başvuru türünü ve belge türünü seçmeniz ve "Devam Et"e tıklamanız gerekli.

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Seyahat izni için yaptığınız başvurunun değerlendirme sonucu, SMS ile bildiriliyor.
Başvurusu onaylanan vatandaşlar, otogar ya da havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları aracılığıyla doğrulama yapılmasının ardından kabul ediliyor.

E-DEVLET ŞİFRESİ İNTERNET ÜZERİNDEN ALINABİLİYOR MU?

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e-Devlet Kapısı üzerinden verilmekte olan hizmetler yüksek güvenlik seviyesi gerektirdiğinden şifre güvenliği bu konuda oldukça önemli hale gelmektedir. Bu sebeple PTT'den alınan şifreler yalnızca kimlik ibrazı ve şahsen başvuru ile kişilere verilmektedir. e-Devlet şifrenizi içeren zarfınızı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen direkt başvuru ile, üzerinde T.C. Kimlik numaranızın bulunduğu kimliğinizi ibraz ederek temin edebiliyorsunuz.

Daha önce cep telefonu numaranızı www.turkiye.gov.tr'ye kaydetmiş ve doğruladıysanız, şifrenizi unutmanız durumunda PTT'ye gitmeden yeni bir şifre oluşturabilirsiniz. Mobil imza ya da elektronik imza kullanıcısı iseniz de bunlardan biri ile sisteme giriş yapabilmekte, isteğe bağlı olarak şifre oluşturabilirsiniz.


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