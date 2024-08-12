E-imza nasıl, nereden alınır? E-İmza başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet'ten E-imza alınır mı?

Son yılların en çok kullanılan uygulamalarından bir olan e-İmza ya da diğer adı ile elektronik imza başka bir elektronik veriye eklenmek sureti ile belgelerin imzalanmasına ya da doğrulanmasına hak tanıyan bir tür elektronik veridir. E-İmza ile imzalanan belgeler bu sayede doğru, bütünlüklü, güvenilir doğrulanmış ve ıslak imzalı kağıt belgelere eş değer olarak görülür.

E-imza nasıl alınır?

Birkaç adım uygulanarak kolaylıkla ve kısa süre içinde alınabilen e-İmza BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından yetki verilmiş olan bir elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı aracılığı ile nitelikli elektronik sertifika alarak temin edilebilir. Ayrıca e-İmza almak için şu belgelerin tamamlanması ve teslime dilmesi gerekir:

Başvuru formu

Nitelikli elektronik sertifika kullanıcısı taahhütnamesi

Kimlik numarası olan kimlik pasaport ehliyet ve benzeri belge

E-imza nereden alınır?

E imza alabilmek için hem sanal ortamdan hem de şahsen başvuru yapılabilir. Başvurular PTT şubelerine ya da PTT’ye ait olan eimzaonbasvuru.ptt.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. Bu sayede ön başvuru yapılmış olur.

Elektronik imza almak için başvuru ayrıca BTK onaylı olan ve kurumun yetki verdiği çeşitli sağlayıcılar aracılığı ile de temin edilebilmektedir. e-Devlet üzerinden ön başvuru yaparak elektronik imza temin edebilmek de mümkündür.

E-İmza başvurusu nasıl yapılır?

E-İmza başvurusu için gerekli belgelerin tamamlanmış olması gerekir. Alınacak kurum ya da kuruluşun yönlendirmeleri ile gerekli belgeler hazırlanır ve başvuru sırasında eksiksiz olarak teslim edilir. İçişleri Bakanlığı’na ait olan resmî internet sitesinden ve mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapılabilir.

Ön başvurusunu yapan kişiler işlem tamamlandıktan sonra örnek olarak PTT üzerinden başvuru yaptıysa verilen ön başvuru numarası ile birlikte PTT şubelerine giderek elektronik imzasını teslim alabilmektedir.

E-imza almak için ne yapmalıyım?

Elektronik imza sahibi olmak isteyen kişiler internet üzerinden kolaylıkla ve kısa süre içinde ön başvuru yaparak işlemi başlatabilir. Ön başvuru işleminin hemen ardından alınan başvuru kodu ile birlikte başvurdukları yerin şubesine giderek e-İmzalarını teslim alırlar.

Günümüzde nerede ise tüm işlemlerin internet üzerinden kolaylıkla yapılabilmesi sayesinde bu işlemleri daha da hızlandıracak olan e-İmzalar da internet üzerinden başvuru yapılarak alınabilmektedir.

E-Devlet'ten E-imza alınır mı?

Son derece geniş kapsamlı bir kullanım alanı bulunan e-Devlet e-İmza alabilmek için de kullanılabilmektedir. Birçok resmî işlemin yapılabildiği ve resmî evrakların temin edilebildiği e-Devlet sistemi üzerinden e-İmza işlemleri de kolaylıkla yapılabilir. Bunun için şu adımlar takip edilir: