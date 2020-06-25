e- YDS 2020/9 Arapça ve Rusça başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM tarih verdi!

Binlerce adayın merakla beklediği e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça başvuruları için ÖSYM’den son dakika açıklaması geldi. Peki e-YDS Arapça ve Rusça başvuruları ne zaman başlayacak? e-YDS Arapça ve Rusça başvuru tarihleri açıklandı mı?

ÖSYM Başkanlığı e- YDS 2020/9 Arapça/Rusça sınavı için açıklama yaptı:

e-YDS 2020/9 Arapça/Rusça Başvurularının Alınması e-YDS 2020/9 Arapça/Rusça alanlarında, 22 Ağustos 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 25 Haziran 2020 - 13 Ağustos 2020 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 25 Haziran 2020 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Arapça için Ankara’da 1500, İstanbul’da 269, İzmir’de 56; Rusça için ise Ankara'da 1500, İstanbul'da 163, İzmir'de 56 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.