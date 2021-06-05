E3 2021 ne zaman yapılacak? İşte E3 2021'in etkinlik programı...

E3 2021 için geri sayım bu sene de başlamış durumda. Yeni çıkan sistem ve oyunların tanıtımının yapıldığı etkinlik, oyunseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fuar; Microsoft, Sony, EA Games ve Ubisoft gibi dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yapacak. Peki E3 2021 ne zaman yapılacak?
E3 2021, 12 ve 15 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Herkesin ücretsiz şekilde takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Nintendo, Ubisoft ve Microsoft (Xbox), Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games), Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Sega, NetEase Games, Gearbox Entertainment gibi pek çok tanınmış firmalar yer alacak.
En yeni oyunların tanıtmaları, fuarların video yayınları ve sürpriz duyuruların yapılmasının beklendiği fuarda bu sene oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, Starfield, NBA 2K22, Psychonauts 2 ve Star Wars gibi oyunlar bulunuyor.
Şimdiye dek duyurulan yayınların tarihleri şöyle olacak;
3 Haziran 20:00 - Warhammer Skulls Showcase
5 Haziran 12:00 - Indie Live Expo
5 Haziran 18:00 - Guerrilla Collective Day 1
9 Haziran 17:00 - Battlefield 6
10 Haziran 21:00 - Summer Game Fest
11 Haziran 22:00 - Koch Primetime Gaming Stream
11 Haziran 23:00 - IGN Expo
12 Haziran 22:00 - Ubisoft Forward
12 Haziran 18:00 - Guerrilla Collective Day 2
13 Haziran 20:00 - Xbox & Bethesda Games Showcase
13 Haziran 22:15 - Square Enix
13 Haziran - PC Gaming Show
13 Haziran - Future Game Show
15 Haziran 19:00 - Nintendo Direct
16 Haziran 20:00 - Steam Next Fest
28 Haziran - PlayStation Experience (söylenti)
22 Temmuz - EA Play Live
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