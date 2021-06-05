E3 2021 ne zaman yapılacak? İşte E3 2021'in etkinlik programı...

E3 2021 için geri sayım bu sene de başlamış durumda. Yeni çıkan sistem ve oyunların tanıtımının yapıldığı etkinlik, oyunseverler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Fuar; Microsoft, Sony, EA Games ve Ubisoft gibi dünyaca ünlü firmalara ev sahipliği yapacak. Peki E3 2021 ne zaman yapılacak?

E3 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

E3 2021, 12 ve 15 Haziran 2021 tarihleri arasında düzenlenecek. Herkesin ücretsiz şekilde takip edebileceği E3 2021'in katılımcıları arasında Nintendo, Ubisoft ve Microsoft (Xbox), Square Enix, Take-Two (Rockstar Games & 2K Games), Capcom, Warner Bros, Bandai Namco Entertainment, Sega, NetEase Games, Gearbox Entertainment gibi pek çok tanınmış firmalar yer alacak.

FUARDA HANGİ OYUNLAR TANITILACAK?

En yeni oyunların tanıtmaları, fuarların video yayınları ve sürpriz duyuruların yapılmasının beklendiği fuarda bu sene oyuncuların karşısına çıkabilecek oyunlar arasında Assassin's Creed, Avowed, Battlefield 6, Dead Island 2, Dragon Age, Far Cry 6, FIFA 22, Halo Infinite, Starfield, NBA 2K22, Psychonauts 2 ve Star Wars gibi oyunlar bulunuyor.

E3 2021'İN ETKİNLİK PROGRAMI...

Şimdiye dek duyurulan yayınların tarihleri şöyle olacak;