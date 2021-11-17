EBA öğretmen seminerleri nasıl izlenir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın girişi...

2021 EBA öğretmen seminerleri giriş ekranını araştırılıyor. Bakan Mahmut Özer konuyla ilgili ‘Öğretmenler okullara gelmeyecek, mesleki eğitimlerini online olarak alacak.’ şeklinde konuşmuştu. Peki EBA öğretmen seminerleri nasıl izlenir?

EBA ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NASIL İZLENİR?

EBA öğretmen seminer programı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Öğretmen ara tatil seminer canlı yayınına EBA'ya giriş yaparak ‘Mesleki Gelişim’ başlığı altında bulunan 15-19 Kasım 2021 Mesleki Çalışmalar adlı içerikten ulaşabilecekler.

EBA sistemine öğretmenler, kişisel MEBBİS şifreleri veya e-devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile erişebilecek.

EBA GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2021 ARA TATİL SEMİNER PROGRAMI

15 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Okul öncesi öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

16 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 İlkokul öğretmenleri (Özel eğitim okul ve kurumları dahil),

17 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Ortaokullarda görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

18 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Liselerde görev yapan öğretmenler (Özel eğitim okul ve kurumları dahil)

19 /11/2021 Saat: 01:00-23:59 Diğer eğitim kurumlarında görevli öğretmenler



