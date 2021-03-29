EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

Artan koronavirüs vakalarından dolayı okullarda yüz yüze eğitim, ara verilmişti. Köy okullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitim geçmişti. 1 Mart’ta açıklanan kentlerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan şehirlerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, vaka sayılarının fazla olduğu kırmızı ve turuncu renkli kentlerde uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. Salgından sonra kalıcı olması planlanan EBA TV üzerinden canlı dersler uygulanacak.
08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)
08.50 TBA SPORSabah Sporu
09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)
09.30 TÜRKÇE-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)
10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)
10.30 TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)
11.00 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)
11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)
12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDolu Kavramı
12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)
13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)
14.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)
14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)
15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)
15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)
16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)
09.00 TÜRKÇE-5Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu
09.30 MATEMATİK-5Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar
10.00 TÜRKÇE-6Ekler ve Kök Bilgisi
10.30 MATEMATİK-6Veri Analizi / Genel Tekrar
11.00 TÜRKÇE-7Yazma Stratejileri
11.30 MATEMATİK-7Doğrular ve Açılar
12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam / Soru Çözümü
12.30 MATEMATİK-8Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
13.00 ARAPÇA-5Dinimi Seviyorum 1
13.30 TÜRKÇESosyal Yaşantıda İhtiyaç Duyulan Formları Doldurma
14.00T ÜRKÇE-5 (Tekrar)Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu
14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar
15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Ekler ve Kök Bilgisi
15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Veri Analizi / Genel Tekrar
16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yazma Stratejileri
16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Doğrular ve Açılar
17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam / Soru Çözümü
17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik
18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Dinimi Seviyorum 1
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