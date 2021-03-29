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EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

29.03.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlkokul, ortaokul ve liseler için EBA TV üzerinden yapılan uzaktan eğitimde canlı ders saatleri belli oldu. 5, 6, 7, 9, 10, 11. sınıflar için EBA TV ders programı belli oldu. Koronavirüs salgını sebebiyle online yapılan 1, 2, 3, 4. sınıfların canlı ders saatleri de açıklandı.

EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

Artan koronavirüs vakalarından dolayı okullarda yüz yüze eğitim, ara verilmişti. Köy okullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitim geçmişti. 1 Mart’ta açıklanan kentlerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan şehirlerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, vaka sayılarının fazla olduğu kırmızı ve turuncu renkli kentlerde uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. Salgından sonra kalıcı olması planlanan EBA TV üzerinden canlı dersler uygulanacak.

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)

09.30 TÜRKÇE-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)

10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)

10.30 TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)

11.00 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)

11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDolu Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)

13.30 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)

14.00 TÜRKÇE-4 (Tekrar)Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)

14.30 TÜRKÇE-3 (Tekrar)Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)

15.00 TÜRKÇE-2 (Tekrar)Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)

15.30 MATEMATİK-2 (Tekrar)Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)

16.00 TÜRKÇE-1 (Tekrar)Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)

EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

EBA TV ORTAOKUL CANLI DERS SAATLERİ

09.00 TÜRKÇE-5Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu

09.30 MATEMATİK-5Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar

10.00 TÜRKÇE-6Ekler ve Kök Bilgisi

10.30 MATEMATİK-6Veri Analizi / Genel Tekrar

11.00 TÜRKÇE-7Yazma Stratejileri

11.30 MATEMATİK-7Doğrular ve Açılar

12.00 TÜRKÇE-8Paragrafta Anlam / Soru Çözümü

12.30 MATEMATİK-8Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

13.00 ARAPÇA-5Dinimi Seviyorum 1

13.30 TÜRKÇESosyal Yaşantıda İhtiyaç Duyulan Formları Doldurma

14.00T ÜRKÇE-5 (Tekrar)Metinde Konu, Ana Fikir, Ana Duygu

14.30 MATEMATİK-5 (Tekrar)Temel Geometrik Kavramlar / Genel Tekrar

15.00 TÜRKÇE-6 (Tekrar)Ekler ve Kök Bilgisi

15.30 MATEMATİK-6 (Tekrar)Veri Analizi / Genel Tekrar

16.00 TÜRKÇE-7 (Tekrar)Yazma Stratejileri

16.30 MATEMATİK-7 (Tekrar)Doğrular ve Açılar

17.00 TÜRKÇE-8 (Tekrar)Paragrafta Anlam / Soru Çözümü

17.30 MATEMATİK-8 (Tekrar)Üçgende Kenarortay, Açıortay ve Yükseklik

18.00 ARAPÇA-5 (Tekrar)Dinimi Seviyorum 1

EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

EBA TV LİSE CANLI DERS SAATLERİ

EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

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eba TRT EBA TV
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