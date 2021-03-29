EBA TV ders programı belli oldu | İşte 29 Mart ilkokul, ortaokul ve lise ders saatleri

Artan koronavirüs vakalarından dolayı okullarda yüz yüze eğitim, ara verilmişti. Köy okullarında 15 Şubat itibarıyla yüz yüze eğitim geçmişti. 1 Mart’ta açıklanan kentlerin risk haritasına göre vaka sayısı az olan şehirlerde tüm sınıflarda yüz yüze eğitim başlarken, vaka sayılarının fazla olduğu kırmızı ve turuncu renkli kentlerde uzaktan eğitime devam kararı alınmıştı. Salgından sonra kalıcı olması planlanan EBA TV üzerinden canlı dersler uygulanacak.

EBA TV İLKOKUL CANLI DERS SAATLERİ

08.00 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik KuşağıÖzel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)

08.50 TBA SPORSabah Sporu

09.00 TÜRKÇE-4Millî Kültürümüz (Ela'nın Tatil Anıları-Konu ve Ana Fikir)

09.30 TÜRKÇE-4Geometrik Cisimler ve Şekiller (Geometrik Cisimler ve Şekiller)

10.00 TÜRKÇE-3Bilim ve Teknoloji (Eskiden İnsanlar Zamanı Nasıl Ölçerlerdi?)

10.30 TÜRKÇE-2Vatandaşlık Bilinci (Kısa Metinler Yazma)

11.00 MATEMATİK-2Doğal Sayılarla Bölme İşlemi (Bölme İşlemi-3)

11.30 TÜRKÇE-1Doğa ve Evren (Bay Yavaş-1)

12.00 KAVRAM ÖĞRETİMİDolu Kavramı

12.30 OKUL ÖNCESİ - Etkinlik Kuşağı (Tekrar)Özel Günler (Türkçe, Müzik, Drama ve Oyun)