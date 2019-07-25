Ebola virüsü vaka yönetim rehberi yayınlandı

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'de bugüne kadar hiç ebola vakasının görülmediği, Sağlık Bakanlığının halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırladığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi ebola için de gerekli tedbirleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma ve kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenlerin detaylı şekilde anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: