HABER

Ebola virüsü vaka yönetim rehberi yayınlandı

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırlandı - Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde, hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma, kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenler anlatıldı

Sağlık Bakanlığınca, halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ), Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan ettiği hatırlatıldı.

Türkiye'de bugüne kadar hiç ebola vakasının görülmediği, Sağlık Bakanlığının halk sağlığını olası risklere karşı korumak amacıyla "Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberi" hazırladığı belirtilen açıklamada, Bakanlığın diğer bulaşıcı hastalıklarda olduğu gibi ebola için de gerekli tedbirleri hayata geçirmek üzere hazırlıklarını tamamladığı kaydedildi.

Yurt dışından ebola virüsü gelme riskine karşı hazırlanan rehberde hastalık hakkında genel bilgiler, uygulanacak korunma ve kontrol prosedürleri, hastalık bölgelerine yönelik seyahat önlemleri ve hastalık görülürse yapılması gerekenlerin detaylı şekilde anlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Ebola, virüsü taşıyan maymun, yarasa, antilop gibi hayvanların organ, kan ve vücut sıvılarına temasla bulaşıyor. İnsandan insana geçiş ise hasta kişilerin kan ve vücut sıvılarına temasla veya bunların bulaştığı eşyalarla gerçekleşiyor.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti gibi ebola salgını olan ülkelere seyahat edenlerin, bu bölgelerde yaşayanların ve hasta kişilerle temas şüphesi olanların ebola açısından değerlendirilmesi gerekiyor. Bu öyküye eşlik eden 38 derecenin üzerinde ateş, ciddi baş ve kas ağrısı, aşırı halsizlik, bulantı, kusma ve açıklanamayan kanamalar ebola şüphesini kuvvetlendiriyor. Olası vaka şüphesinde, rehberde yer alan kişisel koruyucu donanım kullanımı ve izolasyon önlemleri büyük önem taşıyor."

Ebola Virüs Hastalığı Bilgilendirme ve Vaka Yönetim Rehberine, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Gözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dediGözyaşlarıyla izledi: 'Bugün benim bayramım' dedi
Türkiye, 12 yıl önce başlattığı trans yağsız dönemle dünyada öncü ülke olduTürkiye, 12 yıl önce başlattığı trans yağsız dönemle dünyada öncü ülke oldu
Yaşayan bebeğe ölü dedilerYaşayan bebeğe ölü dediler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sağlık Örgütü Ebola Virüs Rehber Sağlık Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

ABD'den donanma hamlesi! Harekete geçtiler!

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

5 milyon araç sahibi bu düzenlemeyi bekliyor

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.