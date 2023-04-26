Ecel onu kraker yerken yakaladı! Bursa'da kahreden olay...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iddiaya göre, 55 yaşındaki C.T. isimli bir kişi akşam saatlerinde Şehirlerarası Otobüs Terminali'ndeki bir bankonun önüne yaslanarak kraker yiyordu. Yaslandığı bankodan ayrılırken arkasına dönüp ağzına kraker atan adam bir anda yere düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine gelen sağlık görevlileri kalbi duran C.T.'ye kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı.

FENALAŞTIĞI ANLAR KAMERADA

Ambulansa alınan adam, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırılsa da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, 55 yaşındaki adamın fenalaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, hayatını kaybeden C.T.'nin evsiz olduğu ve otobüs terminalinde bankların üzerinde yatıp kalktığı öğrenildi. (İHA)

