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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

13.01.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a 2 yıl hapis istemi

Edirne Belediye Başkanı CHP'li Recep Gürkan'ın, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir barda kadeh kaldırıp, şarkı söylediği görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan tutuksuz yargılandığı davada, savcı mütaalasını açıkladı. Savcı, Başkan Gürkan'ın 2 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi bir türkü barda şarkı söylerken çekilen ve elinde kadehle, "36 yıl önce haberimiz yoktu, şimdi var. İçelim" dediği duyulan görüntülerle ilgili 'suçu ve suçluyu övme' suçundan açılan davaya devam edildi.

Edirne 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü 4'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Recep Gürkan katılmadı. Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı'nın hazır bulunduğu duruşmada, eğlence mekanının sahibi Savaş Coşkun, tanık olarak dinlendi. Savaş Coşkun, Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi eğlence mekanına üniversite arkadaşlarından oluşan yaklaşık 15 kişilik grup ile geldiğini, şiir okumayı ve türkü söylemeyi sevdiği için sahneye davet ettiğini anlattı.

Gürkan'ın Mustafa Kemal Atatürk'ü öven sözler söylediğini ifade eden Coşkun, "FETÖ darbe girişiminden ise mekana sonradan gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı ile dönemin milletvekili merhum Erdin Bircan'dan öğrendi. Arkadaşlarının bulunduğu masaya, söz konusu videodaki sözlerle selam vererek, sahneden indiğini belirtti.Darbeyi övmedi. Daha sonra mekandan ayrıldı" dedi.

Başkan Gürkan'ın avukatı Harika Taybıllı da sosyal medya ve basına yansıyan video kayıtlarının kasıtlı olarak kesildiğini iddia ederek, videonun tamamının elde edilmesini talep etti.

SAVCI CEZA İSTEDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, Başkan Gürkan'a 2 yıl hapis cezası verilmesini istedi. Mahkeme heyeti, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi gecesi yaşanan olayın video kayıtlarının araştırılmasına karar vererek, duruşmayı 12 Mart gününe erteledi.

(DHA)

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