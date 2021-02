Edirne'de akılalmaz olay: Aşırı yükten yere yığılan atı, kuyruğundan çekerek ayağa kaldırdılar

Edirne'de halk arasında 'talika' adı verilen at arabasıyla yük taşıyan bir at, Tunca Nehri yakınlarında aşırı yükün ağırlığı ile yorgunluğa dayanamayarak yere yığıldı. İsmi öğrenilemeyen sahibi de çevredekiler ile birlikte atı ayağa kaldırmak için çaba harcadı. Yaklaşık 20 dakika atı, kuyruğu ile kafasından tutarak, yerden kaldırmaya çalışan sahibi, başarılı olamayınca da başına su döktü. Son olarak da atı kuyruğundan tutup, yerde sürükledi. Çevredekilerin yönü değiştirildikten sonra yerden kalkacağını söylemeleri üzerine kuyruğundan sürüklenen at, zorla ayağa kaldırıldı. Daha sonra sahibi tarafından götürüldü.

'VANDALLIK OLARAK GÖRÜYORUM'

Edirne Bir El Bir Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı, ata yapılan müdahaleyi vandallık olarak gördüğünü söyledi. Islattı, "Biz bu görüntülere çok üzüldük. Bu şiddet Edirne'de ilk defa olmuyor, özelikle atlara karşı. Sistematik bir şiddet olduğunu düşünüyorum. İlk değil ama bir an önce kurumlar tarafından önlem alınmazsa bu şiddet son da olmayacak. Yani gereğinden fazla yük bindiriliyor hayvana, hayvan bu ağırlığı artık taşıyamadığından dolayı yere düşüyor. Belki bu hayvan uzun süre aç bırakıldı, belki susuz bırakıldı, bunu da bilmiyoruz şu an için. Hayvan vatandaşlar tarafından bir şekilde kaldırılmaya çalışılıyor, hayvanın dinlenmesine ve kendini toparlamasına fırsat verilmiyor. Ben eminim ki, bugün o at tekrar çalıştırılıyor. Böyle bir sıkıntı var yani. 2021 yılındayız biz artık böyle eziyetin şehrimizde ve ülkemizde devam ediyor olmasını vandallık olarak görüyorum. Bunun durdurulması, devletin önlem alması lazım" dedi.